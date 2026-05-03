Ночной инцидент у границы Финляндии: беспилотник вошел в воздушное пространство и полетел в сторону России

В районе общины Виролахти, которая расположена у восточных рубежей Финляндии, был замечен беспилотный летательный аппарат. Как информирует Минобороны страны, дрон, предположительно, нарушил государственную границу в воздушном пространстве, сообщил РБК со ссылкой на данные Ilta Sanomat.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночное время. Беспилотник вошел в финское небо, после чего, по имеющимся данным, изменил курс и направился в сторону Российской Федерации. Официальные лица пока не установили происхождение этого аппарата. В связи с инцидентом, как уточняется, финскими властями начато расследование.

По информации издания, события происходили на фоне поступающих сообщений о работе в приграничных районах истребителей F/A-18 Hornet, принадлежащих военно-воздушным силам Финляндии. Для контроля за ситуацией и обеспечения безопасности были временно введены ограничения на выполнение любых полетов над некоторыми районами южного побережья страны.

