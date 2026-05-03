Евгений Балицкий, возглавляющий Запорожскую область, проинформировал РИА Новости о трагедии в городе Каменка-Днепровская. По словам губернатора, там в результате умышленной атаки с использованием беспилотника Вооруженных сил Украины погиб ребенок подросткового возраста.

По словам губернатора, подросток получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Балицкий выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Он также добавил, что семье молодого человека будет оказана необходимая помощь.

«Киевские нацисты убили 15-летнего подростка на дороге в Каменке-Днепровской. Парень 2010 года рождения находился в районе своего дома, удар вражеского беспилотника был целенаправленный», — сказал Балицкий.

В сводке Минобороны РФ, опубликованной на платформе «Макс», говорится, что в первой половине дня в воскресенье (с 8 до 12 часов) силами ПВО было ликвидировано 52 беспилотника самолетного типа, запущенных с украинской стороны.

Цели уничтожались, по информации ведомства, над восемью регионами России. География отражения атаки охватила территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей, а также воздушное пространство Московского региона.

Ранее губернатор Дрозденко рассказал, что торговый порт Приморск стал ключевой целью атаки ВСУ 3 мая.