Тайны недр: ученые пересмотрели механизм питания супервулкана Йеллоустоун

Тектоника вместо мантийного столба

Долгое время считалось, что под Йеллоустоунской кальдерой находится мантийный плюм — гигантский столб раскаленной породы, поднимающийся от самого ядра Земли. Однако свежее исследование, результаты которого опубликовал журнал Science, предлагает иную модель. Геолог Лицзюнь Лю из Китайской академии наук вместе с коллегами утверждает, что вулканическая активность вызвана специфическими сдвигами и деформациями в земной коре. Ученые создали детальную 3D-модель, учитывающую движение плит в Северной Америке за миллионы лет, и пришли к выводу, что именно тектонические процессы разогревают магматические очаги без участия глубоких земных слоев.

Противоборство сил и прогнозы на будущее

Согласно новым данным, литосфера под Йеллоустоуном подвергается воздействию двух мощных факторов. С одной стороны, внешняя оболочка планеты растягивается в сторону западного побережья, а с другой — древняя плита Фараллон погружается вглубь, увлекая за собой нижние слои коры. Это противостояние приводит к разрывам, через которые магма из верхней мантии поднимается к поверхности. Сейсмолог Джейми Фаррелл подчеркивает, что это открытие критически важно для прогнозирования извержений. В ближайшем будущем по геологическим меркам вулкан начнет воздействовать на более толстые и холодные слои коры на востоке, и понимание источника его энергии поможет точнее оценить масштаб грядущих изменений.