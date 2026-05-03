Тайны недр: ученые пересмотрели механизм питания супервулкана Йеллоустоун
Сенсационное исследование геологов опровергает классическую теорию о происхождении магмы под знаменитым национальным парком. Вместо глубокого мантийного плюма источником угрозы оказались тектонические разломы самой земной коры, пишет Planet Today.
Тектоника вместо мантийного столба
Долгое время считалось, что под Йеллоустоунской кальдерой находится мантийный плюм — гигантский столб раскаленной породы, поднимающийся от самого ядра Земли. Однако свежее исследование, результаты которого опубликовал журнал Science, предлагает иную модель. Геолог Лицзюнь Лю из Китайской академии наук вместе с коллегами утверждает, что вулканическая активность вызвана специфическими сдвигами и деформациями в земной коре. Ученые создали детальную 3D-модель, учитывающую движение плит в Северной Америке за миллионы лет, и пришли к выводу, что именно тектонические процессы разогревают магматические очаги без участия глубоких земных слоев.
Противоборство сил и прогнозы на будущее
Согласно новым данным, литосфера под Йеллоустоуном подвергается воздействию двух мощных факторов. С одной стороны, внешняя оболочка планеты растягивается в сторону западного побережья, а с другой — древняя плита Фараллон погружается вглубь, увлекая за собой нижние слои коры. Это противостояние приводит к разрывам, через которые магма из верхней мантии поднимается к поверхности. Сейсмолог Джейми Фаррелл подчеркивает, что это открытие критически важно для прогнозирования извержений. В ближайшем будущем по геологическим меркам вулкан начнет воздействовать на более толстые и холодные слои коры на востоке, и понимание источника его энергии поможет точнее оценить масштаб грядущих изменений.