Футбольный протекционизм: Владимир Пономарев требует радикально сократить число легионеров

Ветеран советского футбола выступил с резкой критикой засилья иностранных игроков в РПЛ. На фоне уже утвержденного Минспортом ужесточения лимита, Пономарев предлагает оставить в составе команд лишь по три иностранца, пишет РИА Новости.

Инициатива Минспорта на сезон 2026/27

Министр спорта России Михаил Дегтярев 24 апреля 2026 года официально утвердил новые правила комплектования команд Российской Премьер-Лиги. Согласно подписанному приказу, со следующего сезона (2026/27) вступают в силу следующие ограничения:

В заявке: не более 12 иностранных игроков (вместо нынешних 13).

На поле: одновременно не более 7 легионеров (вместо 8).

Глава ведомства объяснил это решение необходимостью перераспределения бюджетов клубов: на данный момент около 70% средств уходит на зарплаты иностранцев, в то время как на развитие детско-юношеского спорта тратится лишь около 6%.

Радикальная позиция Владимира Пономарева

Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает принятые меры недостаточными. По его мнению, в условиях отсутствия международных турниров и еврокубков присутствие большого количества легионеров теряет смысл.

Пономарев настаивает на схеме «3 иностранца на поле», полагая, что только жесткая изоляция внутреннего рынка от средних легионеров позволит воспитать новое поколение элитных российских футболистов. В планах Минспорта также значится возможное дальнейшее сокращение лимита до формулы 5/10 (5 на поле, 10 в заявке), но окончательное решение будет зависеть от результатов предстоящего сезона.