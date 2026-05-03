Онкология как хронический диагноз: врач Саад оценил шансы на победу над раком

Полное искоренение рака в ближайшем будущем остается недостижимой целью из-за сложности болезни. Однако развитие медицины позволит превратить смертельный недуг в контролируемое состояние, с которым можно будет жить долгие годы.

Рак как сотни разных болезней

Онколог фонда «Онкологика» Антон Саад в интервью РИА Новости развеял миф о возможности скорой «тотальной победы» над онкологией. Специалист подчеркнул, что рак нельзя рассматривать как единую проблему — это сотни генетически разнородных заболеваний. Именно поэтому даже инновационные персонализированные вакцины не станут универсальным «ключом» к ликвидации всех видов опухолей. По мнению врача, ожидать полного исчезновения онкологических патологий из жизни человечества в скором времени не стоит.

Смена парадигмы: от приговора к хронике

Несмотря на невозможность полной ликвидации болезни, медицина движется к качественному перелому. Главный прогноз эксперта заключается в трансформации рака из смертельного приговора в хроническое контролируемое заболевание. Современные вакцины, дополняющие классическую хирургию и иммунотерапию, помогут минимизировать риск рецидивов. Смертность будет неуклонно снижаться благодаря комбинации ранней диагностики и препаратов нового поколения, что позволит пациентам сохранять качество жизни, несмотря на наличие диагноза.