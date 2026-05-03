Скрытая угроза: медики выявили 6 предвестников остановки сердца у молодежи

Внезапная сердечная смерть ежегодно уносит жизни сотен тысяч россиян. Исследователи обнаружили специфические симптомы, которые проявляются у молодых людей задолго до трагедии, и призвали не игнорировать сигналы организма. Об этом рассказала кардиолог Мария Яковлева, сообщает Главный Региональный, передает Life.ru.

Группы риска и статистика смертности

Ежегодно в России внезапная остановка сердца становится причиной гибели от 200 до 250 тысяч граждан. Кардиолог Мария Яковлева пояснила, что фатальный исход провоцируют не только инфаркты, но и скрытая сердечная недостаточность, ишемия или опасные нарушения ритма. Особое опасение вызывают случаи среди студентов и атлетов, которые ранее считались абсолютно здоровыми. Шведские специалисты проанализировали около тысячи случаев гибели людей в возрасте до 36 лет и установили, что средний возраст жертв составляет всего 23 года, причем чаще всего это мужчины.

Ранние симптомы и важность диагностики

Согласно выводам доктора Фриск Торелл, за полтора года до критического момента организм часто подает тревожные сигналы. К ним относятся внезапные потери сознания, судорожные приступы, учащенный пульс, приступы тошноты и беспричинное повышение температуры. Также настороженность должны вызывать специфические отклонения на ЭКГ. Исследователи отметили, что на работу сердца могут влиять психические расстройства и прием соответствующих медицинских препаратов. Учитывая, что при остановке сердца выживает лишь 20% пациентов, врачи настоятельно рекомендуют молодежи, подверженной физическим нагрузкам, проходить регулярные обследования.