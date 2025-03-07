Дуглас Сантос может сыграть за Россию: кто из легионеров завоевывал титулы для страны

Смена спортивного гражданства в последнее время стала привычным делом. По разным причинам спортсмены выступают не за ту страну, в которой родились. Футболист «Зенита» Дуглас Сантос может стать еще одним легионером, который сыграет за сборную России.

Защитник Дуглас Сантос, получивший осенью российское гражданство, был включен в расширенные списки сборных Бразилии и России. В окончательном ростере латиноамериканской сборной футболиста не оказалось, что облегчает для него выбор. В марте Сантосу исполнится 31 год, и, видимо, уже не имеет смысла ждать, что родина снова о нем вспомнит.

За футбольную сборную России ранее уже выступали бразильцы нападающий Ари, вратарь Маринато Гильерме и латераль Марио Фернандес. Марио был одной из важнейших фигур в сборной на чемпионате мира 2018 года. Еще значимее были бразильцы для сборной России по мини-футболу.

В Континентальной хоккейной лиге североамериканцы с легкостью получают российское гражданство, чтобы не занимать в клубах квоту легионера. Мощную кампанию по натурализации игроков из Южной Африки провели в Федерации регби России: в чемпионате страны выступает десятка два игроков из этой регбийной державы, и некоторые из них получили право играть за сборную России.

В других видах спорта точечные натурализации легионеров приносили России победы на крупнейших международных соревнованиях.

Джон Роберт Холден (баскетбол)

Фото: [ БК ЦСКА ]

Американский защитник пришел в ЦСКА в 2022 году и сразу же стал лидером команды и любимцем армейских болельщиков. В национальной сборной амплуа разыгрывающего защитника было остродефицитным, поэтому Холдена натурализовали по ускоренной процедуре «как лица, обладающего профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации».

Холден завоевал с ЦСКА множество титулов, в частности, дважды выигрывал Евролигу. Но самым запоминающимся стал его бросок (чуточку корявый, но главное — результативный) в финале чемпионата Европы — 2007 в матче против Испании. Эти два очка принесли сборной России единственную в современной истории победу на континентальном первенстве. Сыграл Холден за Россию и на Олимпийских играх 2008 года.

Виктор Ан (шорт-трек)

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Южнокорейский спортсмен Ан Хен Су в 2006 году стал трехкратным олимпийским чемпионом и 20-кратным чемпионом мира, выступая за сборную своей родины. В 2008 году конькобежец получил тяжелую травму и долго после нее восстанавливался. Национальная федерация отказалась ему помогать, и спортсмен с семьей переехал в Россию, где шорт-трек только начинал серьезно развиваться.

Спортсмен сменил имя, начал изучать русский язык и, вообще, оказался очень основательным и ответственным человеком. На Олимпиаде в Сочи Виктор Ан выиграл три золота и одну бронзу. Лучший спортсмен в истории шорт-трека подумывал о том, чтобы выступить и на Играх-2022, но началась эпидемия коронавируса, и Виктор Ан решил в 35 лет завершить карьеру.

О тренерской работе в России Ан не договорился и отправился готовить к Олимпиаде сборную Китая. В 2023 году он вернулся на родину, но сообщалось, что у него возникли проблемы из-за российского прошлого.

Виктор Уайлд (сноуборд)

Фото: [ сайт правительства Татарстана ]

Американского сноубордиста, который у себя дома считался далеко не первым номером, в Россию привела сердечная страсть. Вик Уайлд женился на очаровательной спортсменке Алене Заварзиной и принял российское гражданство. В мае 2012 года он стал россиянином, а на Олимпиаде в Сочи выиграл золото в обеих слаломных дисциплинах.

В 2021 году Уайлд и Заварзина развелись. Однако бывший американец на родину не вернулся, а в 2022 году, когда от него этого никто не ждал, выиграл бронзу на Играх в Пекине.

Недавно 38-летний спортсмен, заявлявший о завершении карьеры, сообщил, что готов вернуться, чтобы выступить на Олимпиаде-2026, если это будет возможно. Уайлд приветствовал победу Дональда Трампа на выборах президента, отметив, что в США появилось правительство, которое будет стремиться к миру на Украине.

Юко Кавагути (фигурное катание)

Фото: [ Федерация фигурного катания на коньках России ]

Японская фигуристка с детских лет выступала как одиночница, но, увидев на Олимпиаде-1998 выступление Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, решила сменить специализацию и отправилась за наукой к тренеру Тамаре Москвиной, которая тогда работала в США.

В 2002 году Москвина вернулась в Россию, а Кавагути отправилась за ней. В России ей нашли партнера — Александра Смирнова, у пары сразу наладилась правильная «химия». Но в фигурном катании невозможно выступление интернациональных дуэтов на международных соревнованиях, и Кавагути приняли российское гражданство.

Дуэт не попал в призы на Олимпийских играх — 2010, но дважды побеждал на чемпионате Европы и дважды выигрывал бронзу на чемпионате мира.

После окончания карьеры Юко Кавагути осталась в России, занимается судейством на всероссийских турнирах.