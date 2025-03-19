Джокович судится с четырьмя теннисными организациями: он хочет сломать всю систему соревнований

Ассоциация профессиональных теннисистов (РТРА), созданная в 2020 году обладателем 24 титулов на турнирах Большого шлема Новаком Джоковичем, подала судебный иск, указав в качестве ответчиков Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР), Женскую теннисную ассоциацию (WTA), Международную федерацию тенниса (ITF) и Международное теннисное агентство честной игры (ITIA).

За пять лет существования «профсоюза Джоковича» это самый серьезный шаг со стороны РТРА, которая ранее ограничивалась декларативными заявлениями. Теперь же иск РТРА грозит взорвать всю выстроенную систему теннисных турниров. Обращение в суд подписали 12 теннисистов, среди которых Ник Кирьос, Райли Опелка, Вашек Поспишил, Анастасия Родионова, Сорана Кырстя — игроки известные, но все же не входящие в самую элиту тенниса. Подписи самого Джоковича под иском нет, объясняется, что это сделано для того, чтобы громкое имя не отвлекало от сути претензий.

Суть иска

Профсоюз обвиняет ATP, WTA, ITF и ITIA в картельном сговоре, выставляя теннисные организации рабовладельцами. В заявлении указывается, что картель действует «путем внедрения ряда драконовских взаимосвязанных конкурентных ограничений и злоупотреблений». Смысл в том, чтобы сэкономить на гонорарах игроков и не дать им возможность заработать «на стороне».

Туры не позволяют отдельным турнирам самостоятельно увеличивать призовой фонд. Система достаточно жесткая: на турнире ATP 250 призовой фонд не может быть выше, чем на турнире АТР 500, на турнире АТР 500 — выше, чем на «Мастерсе» на «Мастерсе» — выше, чем на турнирах Большого шлема. Так, приводится пример турнира в Индиан-Уэллсе, владелец которого миллиардер Ларри Эллисон хотел увеличить призовые на $1,6 млн, но получил отказ, поскольку это оказало бы давление на другие турниры этой категории.

Открыть новый рейтинговый турнир практически невозможно, теннисные чиновники блокируют такие попытки. Возможности же участия в коммерческих турнирах ограничены из-за плотного календаря. Сильнейшие игроки не имеют права пропускать «Мастерсы» и турниры Большого шлема. Это грозит штрафами, падением в рейтинге и, в конечном итоге, серьезными убытками.

По мнению РТРА, все эти правила нарушают законы свободной конкуренции и обогащают туры за счет игроков.

Ограничения АТР и WTA касаются и спонсорских контрактов игроков. Теннисисты имеют право подписывать контракты с ограниченным кругом компаний. В частности, игрок не может выйти на корт с сумкой Louise Vuitton или Gucci, поскольку у этих брендов нет партнерского соглашения с турами.

Правила ATP и WTA ограничивают также общее количество спонсоров и запрещают заключать контракты с компаниями из определенных сфер — в первую очередь, речь идет о букмекерах.

Фото: [ WTA ]

Реакция ответчиков

АТР и WTA ожидаемо отреагировали заявлениями, в которых обвиняют профсоюз в дешевом популизме.

«В то время как ATP сосредоточена на проведении реформ, которые приносят пользу игрокам разных уровней, PTPA последовательно выбирает тактику отвлечения внимания посредством дезинформации. Спустя пять лет с момента своего создания в 2020 году PTPA изо всех сил пытается играть значимую роль в теннисе, так что ее решение по поводу подачи судебных исков на данном этапе неудивительно», — говорится в заявлении АТР.

В WTA подчеркнули, что именно существующая модель управления позволила добиться значительного повышения призовых в женском теннисе и прогресса в защите игроков.

Эксперты полагают, что конкретно это обращение РТРА в суд вряд ли может иметь серьезные последствия: пока что иск не принят ни одной инстанцией. Но в целом деятельность профсоюза может взорвать сложившуюся в течение полувека систему взаимоотношений между турами и игроками. Правда, пока не очень понятно, какую модель предлагает взамен существующей профсоюз Джоковича.