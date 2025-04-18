«Эйнштейн хоккея»: Кучеров в третий раз стал лучшим бомбардиром НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру.

Кучеров набрал 121 (37+84) очко и опередил Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (116), Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» и Давида Пастрняка из «Бостона» (по 106).

Список рекордов

Российский хоккеист впервые выигрывает «Арт Росс Трофи» в третий раз. Два таких трофея было у Евгения Малкина, один — у Александра Овечкина.

Кучеров в пятый раз завершил сезон со 100+ очками, это тоже российский рекорд. У Овечкина таких сезона было четыре, у Малкина — три, у Сергея Федорова, Александра Могильного и Павла Буре — по два.

В сезоне 2018/19 Кучеров установил рекорд результативности для россиян в НХЛ — 128 (41+87) очков, на один балл превзойдя достижение Могильного. В прошлом году лидер «Тампы» довел рекордные цифры до 144 (44+100). Он стал всего лишь пятым игроком в истории лиги, кто делал 100+ передач за сезон. Кучеров поставил свое имя рядом с Уэйном Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орром и Коннором Макдэвидом.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Кучеров в третий раз в карьере набрал 120+ очков. Из действующих игроков подобным достижением может похвастаться только Коннор Макдэвид, у него столько же таких сезонов.

В июне российскому форварду исполнится 32 года. Это значит, что впереди у него может быть еще несколько плодотворных сезонов для достижения новых высот.

Преодоление

В 2011 году «Тампа» выбрала Кучерова на драфте всего лишь в конце второго раунда, под общим 58-м номером. Был риск, что нападающий вообще не приедет в НХЛ. Молодого игрока беспокоила травма плеча, требовалась сложная операция. В ЦСКА ее делать не решились. В «Тампе» взяли на себя риски и получили многолетнего лидера.

Начинал Кучеров в НХЛ непросто. Часть первого сезона даже пришлось провести в АХЛ. Его манера казалась слишком необычной. Тренерский штаб даже рекомендовал Джону Куперу, который только возглавил «Тампу», избавиться от Кучерова. Купер покивал, поговорил с игроком и оставил его в команде, вдохновив новыми задачами.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Кучеров, не наделенный от природы выдающимися физическими данными, день ото дня оттачивал свои скиллы. Часами в одиночку отрабатывал броски в гараже. Россиянин прокачивает и себя, и партнеров, молодые игроки «Тампы» поражаются его трудолюбию.

Никто, кроме него

15 апреля Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди 630 действующих хоккеистов НХЛ, который имел целью определить лучшего плеймейкера лиги. Кучеров победил с потрясающим отрывом, набрав 48,25% голосов. На второе место коллеги поставили Макдэвида — 20,16%.

«Он пробует вещи, которые никому, кроме него, просто не приходят в голову. Наблюдать за ним — большое удовольствие», — говорил про Кучерова Макдэвид, считающийся главной звездой лиги.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Бывший капитан «Тампы» Стивен Стэмкос назвал Кучерова самым интеллектуальным игроком лиги. А помощник главного тренера клуба «Лайтнинг» Джефф Хэлперн пошел еще дальше.

«Можно попробовать развить хоккейный интеллект, но это как хотеть стать лучше в математике. Если будешь тренироваться, станешь лучше, но Кучеров как Альберт Энштейн, его мозг работает не так, как у остальных. Он просто находится на другом уровне», — сказал Хэлперн.

Сам Кучеров к таким похвалам относится скептически, он вообще не любит публичности. Три года назад The Athletic включил россиянина в список 100 лучших игроков НХЛ. Никита очень удивился. Дескать, нет у него скорости Макдэвида, броска Остона Мэттьюса и других вещей, на которые люди обращают внимание. Корреспондент задал ему вопрос о хоккейном интеллекте.

«Мне кажется, что людей это не волнует. Об этом не говорят в передачах, об этом вообще много не говорят... Это не сексуально», — отмахнулся Кучеров.

Но как бы ни скромничал нападающий «Тампы», он действительно является одним из лучших игроков мира прямо сейчас. Возможно, лучшим.