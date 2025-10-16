Элитный тренер, безлимит на легионеров, подначивание СКА: как «Шанхай» покоряет КХЛ

Клуб «Шанхай Дрэгонс» стал одним из самых ярких явлений на старте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Прошедшая ребрендинг команда показывает яркий хоккей и привлекает к себе внимание нетривиальным маркетингом.

В моменте «Шанхай» даже занимал первое место в Западной конференции — по потерянным очкам «Дрэгонс» и сейчас лидеры на Западе. Как преображение из депрессивного «Куньлуня» получилось таким стремительным.

Предыстория

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» появился в КХЛ в сезоне 2016/17. На подписании договора об участие команды в российской лиге присутствовали главы государств Владимир Путин и Си Цзиньпинь.

К тому времени, стало известно, что Пекин выиграл право провести зимние Олимпийские игры 2022 года. Сборная КНР без отбора попала на Олимпиаду, но нормальной хоккейной команды у Китая не было. Ее и предполагалось создать на базе «Куньлуня».

В Китае команда популярностью у зрителей не пользовалась, некоторые матчи не собирали и тысячи человек. Вмешалась пандемия ковида — «Куньлунь» перебазировался в подмосковную Балашиху из-за невозможности ездить на игры в Китай.

Олимпиада прошла, «Куньлунь» так и остался в Балашихе, не имея своих болельщиков и показывая слабые результаты. Перед сезоном 2025/26 было решено произвести революционные изменения. «Куньлунь Ред Стар» превратился в «Шанхай Дрэгонс» и переехал в Санкт-Петербург на «СКА Арену».

Тренер, построивший «Вегас»

Фото: [ ХК «Шанхай Дрэгонс» ]

На должность тренера был назначен авторитетный тренер Жерар Галлан. 62-летний специалист в НХЛ работал с «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Звездный час Галлана — работа с «Вегасом». В свой первый сезон в НХЛ «Рыцари» дошли до финала Кубка Стэнли 2018 года, где в финале уступили «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В 2023 году «Вегас» взял трофей уже без Галлана, но с полным основанием можно говорить, что это была команда, в целом построенная нынешним тренером «Шанхая».

В некотором смысле в «Дрэгонс» Галлану предстоит проделать примерно ту же работу, что и в «Голден Найтс». «Вегас» собирался на драфте расширения из разношерстных игроков, похожая ситуация и у «Шанхая».

Фото: [ ХК «Шанхай Дрэгонс» ]

Именитый тренер кайфует от работы в КХЛ и подчеркнуто уважительно говорит о российском хоккее.

«Я говорил с некоторыми людьми перед приездом в Россию. Все отзывались здорово, говорили, что КХЛ — вторая лига в мире, очень хорошая лига. Удивлен, что все оказалось даже намного лучше, чем описывали мне люди. Очень поразило меня качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий», — заявил Галлан после матча со «Спартаком».

Русские, американцы, канадцы и один китаец

Конечно, «Шанхаю» проще быстро собрать новую команду. К иностранным командам в КХЛ неприменим лимит на легионеров. Поэтому на данный момент в ростере «Дрэгонс» восемь россиян, семь американцев, четыре канадца, белорус, словак, хорват и, да, не удивляйтесь, китаец.

Последнее приобретение «Шанхая» — канадский форвард Кевин Лабанк. 29-летний форвард не смог найти клуб в НХЛ и переехал в Россию. Игрок весьма заметный — у него за плечами девять сезонов в НХЛ, 512 матчей и 237 набранных очков. В своем лучшем сезоне за «Сан-Хосе Шаркс» нападающий набирал 56 баллов.

Фото: [ Кевин Лабанк/ХК «Шанхай Дрэгонс» ]

При этом было бы крайне несправедливо говорить, что «Шанхай», дескать, набрал звезд и за счет этого добивается успеха. Напротив, команда Галлана стала местом, где можно перезапустить карьеру.

Лидерами по результативности «Шанхая» на данный момент являются Борна Рандулич (14 очков) и Ник Меркли (13). 33-летнего Рандулича считали едва ли не «списанным» хоккеистом. В минувшем сезоне он провел за СКА и «Металлург» 30 матчей и набрал 11 (3+8) баллов. Сейчас придерживается показателя «очко за игру» — такого в его карьере еще не было.

Меркли провел в КХЛ три сезона, выступая за минское «Динамо» и «Автомобилист», и с каждым годом его результативность падала — 40, 32 и 20 очков соответственно. В нынешнем сезоне 28-летний канадец — лучший снайпер «Драконов» с семью заброшенными шайбами.

Уместно вспомнить, как переродились в первом сезоне за «Вегас» Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Райлли Смит, установившие личные рекорды результативности.

Борьба за зрителя

Санкт-Петербург — огромный город, и, конечно, здесь есть простор для привлечения новых болельщиков, несмотря на наличие культового для Питера СКА.

Все без исключения наблюдатели отмечают исключительно теплую и дружелюбную, почти домашнюю атмосферу на «СКА Арене», где играет «Шанхай». Конечно, на сто процентов заполнить арену, вмещающую 21 520 зрителей, пока нереально, но «Шанхай» регулярно собирает 7-9 тысяч зрителей — уже отличный показатель.

Фото: [ ХК «Шанхай Дрэгонс» ]

Клуб запустил акцию «С детства за драконов» — явный заход на то, чтобы привлечь самую юную аудиторию.

Самый нашумевший маркетинговый ход — обмен мерча СКА в обмен на атрибутику «Шанхая». В СКА возмутились тем, что конкурент использует их бренд для собственной раскрутки, и задались вопросом, что же происходит с их бесценной атрибутикой. В «Шанхае» ответили с восточной мягкостью и легкой издевкой.

«Шанхай» показал видео, как упаковывает в пять коробок армейские шарфы и отправляет их обратно в СКА. «Мы ж не звери», — сопровождался ироничной припиской ролик.

Невозможно сказать, насколько долго хватит запала «Шанхая» — «Куньулунь» тоже начинал бодро и в первом сезоне (единственный раз в истории) попал в плей-офф. Но пока за новым клубом в КХЛ следить безумно интересно.