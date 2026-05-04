В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в понедельник, 4 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.