Срочно проверьте одежду: ВОЗ выпустила экстренное предупреждение из-за нашествия клещей в 2026 году

Представители Всемирной организации здравоохранения напомнили о ключевых правилах безопасности в лесных зонах и важности своевременной вакцинации в разгар сезона 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

Рекомендации по экипировке и поведению в лесу

Специалисты российского офиса ВОЗ подчеркивают, что правильный выбор одежды является первым барьером на пути к безопасности. При посещении парков и лесных массивов следует отдавать предпочтение вещам с длинными рукавами и светлым оттенкам ткани, на которых легче заметить паразитов. Брюки рекомендуется заправлять в носки для исключения прямого доступа к коже. Во время прогулок эксперты советуют придерживаться открытых троп, избегая участков с густыми зарослями и высокой травой, где активность членистоногих наиболее высока.

Меры контроля и профилактики после прогулок

Важным этапом защиты является тщательный самоосмотр. После возвращения домой необходимо проверить не только свою одежду и тело, но и провести осмотр детей, а также домашних питомцев. В случае обнаружения клеща ВОЗ настаивает на его немедленном удалении. Для усиления защиты рекомендуется регулярно использовать специальные репелленты. Профессионалам, чья деятельность связана с постоянным пребыванием на природе, организация советует проконсультироваться с врачами по поводу иммунизации.

Статистика обращений и ход вакцинации

По официальным данным Роспотребнадзора, кампания по профилактике заболеваний, передающихся через укусы, идет активными темпами. В 2026 году прививочный курс от энцефалита уже прошли свыше 1,6 миллиона граждан. Необходимость таких мер подтверждается цифрами: с момента открытия сезона за медицинской помощью из-за контакта с клещами обратилось более 18 тысяч человек по всей стране.