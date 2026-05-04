ЖКХ и дороги: на что жаловались жители Набережных Челнов в начале 2026 года

Анализ обращений граждан за первый квартал 2026 года выявил ключевые сферы, вызывающие недовольство челнинцев, среди которых лидируют вопросы коммунального хозяйства и состояния дорог. Об этом пишет chelny-biz.ru.

Итоги квартальной статистики обращений

В Набережных Челнах подвели итоги взаимодействия властей с населением за первые 3 месяца 2026 года. За этот период муниципальные органы проработали 2 625 запросов от горожан. Статистика показывает, что жители автограда сохраняют высокую гражданскую активность, используя как цифровые сервисы, так и традиционные форматы общения с чиновниками.

Приоритетные каналы связи

Наиболее востребованным инструментом стала платформа обратной связи «Решаем вместе», через которую поступило 1 133 заявления. Письменную форму обращения предпочли 968 человек. Кроме того, сохраняется значимость прямого диалога: на личных приемах побывали 524 жителя. Стоит отметить, что мэр города и глава исполнительного комитета провели индивидуальные встречи с 47 заявителями.

Ключевые темы и проблемные зоны

Анализ тематики жалоб позволил сформировать список наиболее острых вопросов. Чаще всего челнинцев беспокоят проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и землепользования. Значительная часть обращений также касалась образовательного процесса, работы детских садов, темы СВО и возведения новых объектов. Дополнительно горожане акцентировали внимание на качестве транспортного обслуживания, социальной поддержке, а также функционировании торговых точек и сферы услуг.