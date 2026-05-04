Народный автомобиль не получился: почему за компактный Атом требуют баснословные деньги в 2026 году

Руководитель агентства «Автостат» проанализировал характеристики отечественной новинки и пришел к выводу, что высокая стоимость в сочетании с компактными размерами ограничит популярность модели на массовом рынке. Об этом пишет издание Motor.

Проблема позиционирования и рыночной ниши

Глава «Автостата» Сергей Целиков выразил сомнение в успехе электромобиля «Атом» среди широкой аудитории. По его мнению, проект оказался избыточно дорогим при весьма скромных габаритах, что автоматически переводит его в категорию продуктов для очень узкого круга потребителей. Эксперт подчеркнул, что разработчикам следовало бы ориентироваться на концепцию доступного «народного» автомобиля по аналогии с популярными бюджетными моделями из Китая.

Технические параметры и габариты новинки

Несмотря на критику концепции, техническое оснащение машины выглядит конкурентоспособным. Электрокар длиной чуть менее 4 метров и шириной 1780 мм оснащен силовым агрегатом мощностью 204 лошадиные силы. Производитель заявляет, что запас хода на одном заряде достигает 500 километров. На текущий момент стартап «Кама» уже открыл прием предварительных заявок, позволяя потенциальным владельцам самостоятельно выбирать конфигурацию на онлайн-платформе.

Финансовые условия и государственные субсидии

Базовая стоимость «Атома» определена в 4 миллиона рублей, однако покупатели могут существенно снизить расходы за счет мер господдержки. При оформлении кредита доступна субсидия в размере 925 тысяч рублей, что уменьшает итоговую цену до 3,055 миллиона рублей. Для этого потребуется внести 611 тысяч рублей в качестве первого взноса. В рамках льготной восьмилетней программы ежемесячный платеж составит 45 242 рубля. Раннее бронирование также дает право на расширенную гарантию и бесплатный сервис.