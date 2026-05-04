В Мытищах завершат строительство нового учебного корпуса школы

В Мытищах в рамках договора комплексного развития микрорайона 20 завершается строительство нового учебного корпуса действующей школы №10 им. А.К. Астрахова, работы ведутся группой «Самолет» по программе реновации. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Открыть корпус школы планируют в 2026 году, стройготовность объекта превысила 95%. В нем завершается чистовая отделка помещений, на территории школы осуществляют подготовительные работы.

Площадь объекта составила 3,7 тыс. кв. м, в нем разместят учебные аудитории, лаборатории, центр детских инициатив, зоны для отдыха, столовую. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, проложат пешеходные дорожки и проведут уличное освещение.

Девелопер также реализует на территории района современный жилой комплекс «Долина Яузы», в пешей доступности находятся набережная Яузы и Перловский парк. На первых этажах жилых домов разместятся магазины, кафе, пункты выдачи заказов, салоны красоты и другие сервисы.

