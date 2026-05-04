Сметают все подряд: почему в Новосибирске начался безумный ажиотаж на вторичном рынке жилья

В марте 2026 года Новосибирск вошел в тройку лидеров среди мегаполисов по темпам роста интереса к готовым квартирам, что спровоцировало подъем цен и сокращение экспозиции ликвидных объектов. Об этом пишет РБК .

Взрывной рост покупательской активности

Рынок вторичной недвижимости Новосибирска в начале 2026 года показал впечатляющую динамику. Согласно данным аналитиков «Авито Недвижимости», интерес к покупке готового жилья в марте подскочил на 19% относительно прошлого года. Город занял почетное третье место среди миллионников по скорости прироста спроса, пропустив вперед лишь Пермь и Омск. Эксперты связывают такой ажиотаж с перетоком покупателей из сегмента новостроек, где цены стали менее привлекательными.

Ипотечный фактор и доступность жилья

Управляющий директор «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин полагает, что 2026 год может пройти под знаком доминирования вторичного рынка. Основным драйвером выступает доступная ипотека: доля сделок с использованием заемных средств в Новосибирске выросла с 20% до 31%. Руководитель филиала агентства «Жилфонд» Александр Березовский добавил, что снижение процентных ставок открыло для горожан «окно возможностей», позволяя приобретать квартиры в домах, куда можно заселиться сразу после покупки.

Динамика цен и дефицит качественных предложений

Ажиотажный спрос неминуемо отразился на стоимости квадратного метра, которая за год увеличилась на 9%, достигнув отметки в 136 тысяч рублей. Несмотря на то что Новосибирск находится в середине ценового рейтинга крупнейших городов, ликвидные варианты — особенно в домах не старше 10 лет с хорошим ремонтом — исчезают из продажи значительно быстрее, чем раньше. Эксперты прогнозируют сохранение тренда на умеренное удорожание, отмечая, что качественная «вторичка» постепенно становится дефицитным товаром.