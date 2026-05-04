«Очень странные дела» по‑советски: сериал «Радар» переносит жанр в эпоху холодной войны — рецензия
TagilCity.ru: в сериале «Радар» трое советских школьников ищут метеорит
Фото: [REGIONS/Наталия Надточая]
Новый российский сериал «Радар» (16+) с первых минут вызывает стойкую ассоциацию с хитом Netflix «Очень странные дела», сообщил tagilcity.ru.
По информации издания, действие разворачивается в 1988 году в вымышленном советском наукограде Радиогорске, где расположен мощный радар ПРО. Трое шестиклассников отправляются в лес на поиски упавшего метеорита. Один из них пропадает, а после в городе начинают твориться странные вещи: взрослые превращаются в зомбированных кукол с пустым взглядом.
В отличие от Хоукинса из Индианы, где портал открылся в Изнанку, в СССР угроза приходит из космоса, отметил корреспондент издания. Дети, воспитанные на страхе холодной войны, поначалу грешат на американских шпионов, но истина оказывается страшнее.
«„Радар“ — редкий случай, когда российский жанровый сериал не стесняется своих источников вдохновения и при этом не теряет собственного лица. Это не калька с американского хита, а попытка задать тот же вопрос через другую культурную оптику: каково это — быть ребенком, когда мир вокруг перестает быть безопасным?» — указано в рецензии издания TagilCity.ru.
По информации издания, картинка погружает в эстетику позднего СССР: серые пятиэтажки, осенние леса и флуоресцентный свет школьных коридоров. Синтезаторный саундтрек балансирует между отсылками к партитуре «Очень странных дел» и наследием советского кинематографа. В ролях — Виктория Исакова, Александр Ильин мл. и талантливые дебютанты.
«Радар» — редкий пример, когда российский жанровый сериал не боится быть вторичным, но сохраняет собственное лицо, считает корреспондент TagilCity.ru. Первый сезон состоит из девяти эпизодов.
Ранее сообщалось, что сериал «Метод-3» с Хабенским внезапно исчез из онлайн-кинотеатров.