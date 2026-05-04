Рейс Кемерово — Санкт‑Петербург задержан на пять часов: авиакомпания «Северный ветер» перенесла вылет

В понедельник, 4 мая, пассажиры, ожидающие вылета из областного центра Кузбасса в Санкт-Петербург, столкнулись с серьезной задержкой рейса. Информация об этом появилась на онлайн-табло кемеровского аэропорта, сообщил VSE42.Ru .

Авиарейс, который выполняет авиакомпания «Северный ветер», по расписанию должен был вылететь из Кемерова в 7 часов 40 минут утра. Однако, согласно данным на табло, расчетное время вылета теперь перенесено на 12 часов 30 минут дня.

В связи с этой задержкой, как уточняется в статье, также сдвигается и время прибытия обратного рейса — самолета, следующего из Санкт-Петербурга в Кемерово. Причины переноса вылета в оперативном сообщении пока не указываются. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию.

Ранее сообщалось, что самолет S7 Новосибирск — Баку совершил внеплановую посадку в Омске.