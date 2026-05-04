В Подмосковье жители смогут приобрести квартиру для переселения из аварийного жилья по сертификату

Жители Подмосковья могут приобрести новую квартиру для переселения из аварийного жилья в любом округе по сертификату, так, например, новостройки доступны в Раменском и Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В Раменском расположен ЖК «КратовоГрадЪ», на его территории есть многоуровневый паркинг на 364 машино-места и благоустроенные парковочные зоны. В комплексе представлены различные вариантов квартир: от студий до трехкомнатных. На территории появятся современные детские и спортивные площадки, детский сад, медицинский кабинет и объекты стрит-ритейла.

В Сергиевом Посаде на территории ЖК «Клевер» предусмотрено строительство четырех 9-этажных домов. Для будущих жителей разработано 16 видов планировок — от студий до трехкомнатных квартир. В каждой квартире предусмотрены остекленные французские балконы или лоджии. На первых этажах жилых домов разместятся различные объекты инфраструктуры, на территории - физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.