В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 4 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 5 и 6 мая, на всей территории области ожидается III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +19…+26 градусов, ночью — +9…+15. Синоптики обещают переменную облачность, возможны локальные кратковременные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.