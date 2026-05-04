Подмосковная команда «Заречье-Одинцово» стала обладателем Кубка России по волейболу

Подмосковная женская команда «Заречье-Одинцово» стала обладателем Кубка России по волейболу, в финале им удалось обыграть представителей команды «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Историческая победа: спустя 19 лет подмосковные волейболистки завоевали Кубок России. Благодарю спортсменок, тренерский штаб и, конечно же, всех болельщиков», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Представительницы региона приняли участие в борьбе за кубок впервые с 2007 года, до этого команда шесть раз становилась триумфаторами. Председатель Наблюдательного совета ВК «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов подчеркнул, что в этом сезоне команде удалось получить бронзу Кубка Победы, серебро чемпионата России и золото Кубка России.

Последний матч завершился победой команды «Заречье-Одинцово» со счетом 3:2. Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

