Цены взлетят или упадут: что станет с ноутбуками в магазинах после нового запрета Минпромторга

Новые корректировки перечня разрешенных к ввозу товаров направлены на поддержку локальных брендов, при этом эксперты прогнозируют сохранение стабильных цен в розничных магазинах. Об этом пишет Царьград .

Стратегия защиты отечественных производителей

Министерство промышленности и торговли России актуализировало список товаров для параллельного импорта, исключив из него ряд категорий вычислительной техники и накопителей. Данное решение базируется на детальном мониторинге рынка и запросах представителей российской промышленности. Основной вектор изменений направлен на создание преимуществ для компаний, развивающих производство внутри страны или наладивших регулярные поставки из дружественных государств.

Влияние на корпоративный сектор

По мнению аналитика Эльдара Муртазина, данные меры призваны защитить интересы российских разработчиков в тех сегментах, где зарубежные вендоры прекратили официальную деятельность и не поддерживают локальных партнеров. Эксперт отметил, что продукция брендов, полностью ушедших с рынка (например, HP), будет вытесняться из системы закупок предприятий. Это должно стимулировать бизнес и телекоммуникационных операторов активнее переходить на использование отечественного оборудования или искать альтернативы среди доступных зарубежных марок.

Прогнозы для розничного рынка

Несмотря на опасения относительно дефицита или подорожания электроники, специалисты не ожидают негативных последствий для обычных покупателей. Эльдар Муртазин подчеркнул, что принятые ограничения не снизят доступность гаджетов в сетевых магазинах. Он заверил, что ассортимент на полках сохранится, а ценовая политика останется на текущем уровне. Таким образом, для частных лиц процесс покупки компьютеров и систем хранения данных пройдет без видимых изменений.