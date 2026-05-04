Брат погиб от рук сестры: в Новокузнецке возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области правоохранители задержали жительницу Новокузнецка, которую обвиняют в убийстве родного брата. Страшное преступление, по данным Следкома Кузбасса, произошло вечером в четверг, 30 апреля. В ходе ссоры между 48-летней женщиной и ее братом конфликт перерос в настоящую резню, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Новокузнечанка, как сообщается, схватила нож, замахнулась на родного брата и нанесла ему два удара: один попал в область груди, второй — в плечо. От полученных тяжелых ранений мужчина скончался на месте происшествия, не успев дождаться приезда бригады скорой медицинской помощи.

Следователи незамедлительно выехали на место трагедии. В ходе осмотра они изъяли орудие преступления, а также опросили всех возможных свидетелей, которые видели или слышали детали этой жуткой сцены. Подозреваемую женщину взяли под стражу с целью изоляции от общества на время следствия. Ей официально предъявлено обвинение.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства и мотивы случившегося. Они собирают неопровержимые доказательства вины задержанной, чтобы затем передать уголовное дело в суд.

