«Жуткий сериал наяву с ужасным сюжетом»: мать пострадавшего в ДТП россиянина попала в больницу в Таиланде

В воскресенье, 3 мая, прошло прощание с чемпионом по пауэрлифтингу из Новокузнецка Александром Пожидаевым, который погиб в ДТП в Таиланде. Общественница Светлана Шерстобоева в соцсетях рассказала, что в аварии также пострадал мужчина по имени Владислав, сообщил VSE42.Ru . Она рассказала о том, как родные Владислава вынуждены решать проблемы: мама намерена продавать имущество.

«Второй участник аварии Владислав пережил четыре клинических смерти, а мать Влада, прилетев из Москвы, попала с инфарктом в ту же больницу. Это какой-то жуткий сериал наяву с ужасным сюжетом», – рассказала Шерстобоева.

По словам общественницы, мать пострадавшего пытается найти сиделку для сына. Женщина намерена во вторник, 5 мая, вылететь в Москву, чтобы продать там принадлежащий ей автомобиль и взять ссуду в банке. Для того, чтобы вывезти пострадавшего Владислава домой из госпиталя Чонбури, требуется сумма не менее 1,5 млн руб.

Общественница Светлана Шерстобоева поведала о еще более тяжелых последствиях трагедии. По ее словам, невеста погибшего спортсмена Александра «сошла с ума» после случившегося. Женщину, как уточнила общественница, на сильнодействующих медикаментах сумели вывезти обратно на территорию Российской Федерации.

