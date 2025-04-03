«Факел» любит троицу — по три тренера в трех сезонах в РПЛ: на этот раз может не помочь

В среду, 2 апреля, ФК «Факел» объявил о назначении главным тренером Игоря Шалимова. Он стал третьим специалистом за сезон, возглавившим воронежскую команду.

После возвращения «Факела» в РПЛ в 2022 году такие положение вещей стало обычной практикой. В сезоне-2022/23 командой руководили Олег Василенко, Дмитрий Пятибратов и Вадим Евсеев, в сезоне-2023/24 — Евсеев, Сергей Ташуев и Игорь Черевченко. Нынешний сезон начинал Черевченко, его сменил Пятибратов, подавший в отставку после разгрома от «Краснодара» (0:5). Шалимову предлагается вытащить «Факел» из зоны вылета за восемь туров до конца чемпионата.

Вспомним, чем оборачивалась для воронежской команды смена тренера в концовке турнира.

Страсть Евсеева

Один из самых страстных футболистов в истории России Вадим Евсеев (его выкрик в микрофон после победного гола Уэльсу навсегда засел в ушах болельщиков) и команды свои заставляет выкладываться полностью. Хотя сам ведет себя гораздо более сдержанно.

Фото: [ ФК «Факел» ]

Евсеев возглавил «Факел» за пять туров до конца чемпионата-2022/23. В 15 турах в активе команды было 21 очко, «Факел» занимал 14-е место в четырех очках от зоны вылета. С Евсеевым воронежцы одержали три победы в пяти матчах, уступив с минимальным счетом (0:1) лишь «Локомотиву» и «Зениту».

Выскочить из зоны стыковых матчей «Факелу» помешали конкуренты. «Крылья Советов» в последнем туре обыграли «Спартак», который уже не мог подняться выше третьего места, а «Пари НН» выиграл у «Химок», которые уже гарантированно опускались в Первую лигу. «Факел» же играл с чемпионом страны «Зенитом» и повлиять на ситуацию, по большому счету, не мог.

Впрочем, в стыковых матчах проблем у «Факела» не возникло. Воронежцы дважды обыграли «Енисей» (2:0, 1:0) и спокойно сохранили прописку в РПЛ.

Расчетливость Черевченко

В сезоне-2023/24 «Факел», как и год назад, поменял тренера за пять туров до конца. У команды Сергея Ташуева выдалась неудачная серия, и его сменил Игорь Черевченко. На тот момент «Факел» занимал 11-е место с 26 очками.

При Черевченко команда набрала 6 очков в пяти матчах. «Факел» выступил на том же уровне, что и основные конкуренты, и сохранил свою позицию. Черевченко начал с ничьих с «Сочи», «Зенитом» и «Уралом». Затем «Факел» уступил «Локомотиву», но в последнем туре обыграл немотивированный «Ахмат» (2:0). Это позволило «Факелу» остаться на той же 11-й позиции, что и была у команды до прихода Черевченко.

Фото: [ ФК «Факел» ]

На этот раз воронежцам осечки помогли. Важные очки теряли «Пари НН» и «Урал». «Факел» избежал зоны стыковых матчей, а опасаться «перестрелки» с командами Первой лиги стоило, это доказал опыт «Урала», который уступил место в РПЛ «Акрону».

Что ждет Шалимова?

Тренерский опыт одного из самых ярких российских футболистов своего поколения, полузащитника «Спартака» и миланского «Интера, характеризуется словом «неоднозначно». Шалимов работал в «Краснодаре», «Ахмате» и «Химках», последним его клубом «Урал», откуда специалиста уволили после четырех поражений на старте в 2022 году. Тогда это решение все называли поспешным: Шалимова подвел календарь, три из четырех матчей были против топов – ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака». Но с тех пор Шалимов оставался без команды.

Теперь ему предстоит решать задачи гораздо более сложные, чем были у Евсеева и Черевченко. «Факел» занимает 15-е место с 14 очками, находясь в пяти баллах от зоны стыковых матчей. Воронежцы весной проиграли все четыре матча с разницей забитых и пропущенных мячей 0-9. Правда, поражения от «Химок» и «Оренбурга» были минимальными и неоднозначными, в игре с «Зенитом» (0:2) «Факел» подкосило несправедливое удаление, и только с «Краснодаром» команда неожиданно развалилась во втором тайме.

Календарь у «Факела» не то чтобы очень сложный. С командами из первой шестерки предстоит сыграть два матча, причем игры со «Спартаком» и «Локомотивом» пройдут в Воронеже. До этого нужно постараться взять максимальное количество очков в матчах с «Ахматом», «Акроном», «Ростовом» и «Рубином». Это сможет обеспечить огневую концовку: в 29-м туре «Факел» играет с, наверное, основным конкурентом «Пари НН», а завершит сезон домашней игрой с «Крыльями Советов».

Но в любом случае придется очень непросто. Отставание в пять очков существенное, а «Факел» ни по игре, ни по составу конкурентов не превосходит.