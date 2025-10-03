Фактор Капризова уже работает: в НХЛ начали заключать явно завышенные контракты

Рекордный контракт Кирилла Капризова взорвал хоккейный мир. После того как российский нападающий заключил новое соглашение с «Миннесота Уайлд», хоккейный рынок уже никогда не будет прежним.

Капризов подписался на восемь лет с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) $17 млн. Прежде самый высокий оклад был у форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля — $14 млн. Скачок получился взрывным, и сейчас уже можно наблюдать первые последствия.

Россиянин поставил свою подпись под новым контрактом 30 сентября. После этого в НХЛ случилось три переподписания, и суммы новых соглашений кажутся явно завышенными.

Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)

Фото: [ ХК «Нью-Джерси Дэвилз» ]

22-летний защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз заключил семилетний контракт с кэпхитом $9 млн. Молодой человек провел в НХЛ два полноценных сезона, в которых набирал 47 и 44 очка — средние показатели для топового защитника. Зато теперь будет зарабатывать, как Кэйл Макар из «Колорадо Эвеланш», самый яркий атакующий защитник современности. У Макара соглашение действует еще два года, через год можно начинать вести переговоры о новом контракте, и не стоит удивляться, если там появятся цифры примерно как у Капризова.

Кроме того, младший из братьев Хьюзов стал самым высокооплачиваемым игроком в семействе. При этом старшие братья уже доказали свою состоятельность.

У 24-летнего Джека Хьюза, также выступающего за «Дэвилз», до 2030 года подписан контракт с кэпхитом $8 млн. В сезоне 2022/2023 первый номер драфта-2019 набрал 99 очков, в следующих сезонах было поменьше (в каждом из них Джек пропустил по 20 игр из-за травм), но все равно больше очка за матч.

25-летний капитан «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз зарабатывает $7,85 млн. При этом старший брат считается одним из лучших пакмуверов лиги, а 2024 году получил «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику) — тогда он набрал 92 очка за сезон.

Люк считается наименее талантливым из братьев, ничего серьезного в НХЛ еще не добился, зато обошел Куинна и Джека по зарплате.

Джексон Лякомб («Анахайм Дакс»)

Фото: [ ХК «Анахайм Дакс» ]

Похожий контракт с «Анахайм Дакс» заключил и защитник Джексон Лякомб — кэпхит $9 млн, но соглашение на восемь лет.

У 24-летнего хоккеиста, как и у Люка Хьюза, за плечами два года в НХЛ. Изначально он котировался не слишком высоко. На драфте-2019 «Дакс» выбрали игрока под 39-м номером, в середине второго раунда.

В минувшем сезоне Лякомбу доверили играть в первом большинстве, и он набрал 43 (14+29) очков. Интересный, перспективный игрок, но опять-таки далеко не Макар. Но авторитетнейший агент Пэт Бриссон сумел ему выбить зарплату, как у суперзвезды из «Колорадо».

Нико Миккола («Флорида Пантерз»)

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

29-летний финский защитник зарабатывает $2,5 млн в год — для строго оборонительного игрока, чья основная задача лупить нападающих соперника, это разумная зарплата.

Но со следующего сезона его оклад удвоится. «Флорида» подписала восьмилетний с Микколой восьмилетний контракт с кэпхитом $5 млн.

Безусловно, финн внес свою лепту в завоевание «Флоридой» двух Кубков Стэнли подряд, в минувшем сезоне он установил личный рекорд результативности — 22 (6+16) очка. Но все же это хоккеист с очень ограниченным функционалом. Серьезным перебором представляется и сумма контракта и — еще больше — срок соглашения: не факт, что специфические навыки Микколы будут нужны «Флориде» через два-три года.

Кажется, Кирилл Капризов свел с ума заокеанскую лигу.