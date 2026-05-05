Где в Крыму легально поставить палатку у самого моря? Советы эксперта на сезон 2026

Эксперт Людмила Бабий уверена, что возобновление авиасообщения не приведет к оттоку автомобилистов с полуострова благодаря уникальной инфраструктуре кемпингов и качеству дорог. Таким мнением в эфире радио «Спутник в Крыму» поделилась эксперт в области туризма Людмила Бабий.

Свобода передвижения как главный тренд

По мнению эксперта в области туризма Людмилы Бабий, автотуризм стал устойчивой мировой тенденцией, которую не изменит открытие аэропорта в Симферополе. В эфире радио «Спутник в Крыму» она отметила, что путешествие на личном транспорте дает семье уникальную мобильность. За один десятидневный отпуск туристы успевают пожить в разных частях полуострова — от Алушты до Евпатории, не завися от графиков общественного транспорта и трансферов.

Инфраструктурные преимущества полуострова

Крым выигрышно отличается от соседних регионов, в частности Краснодарского края, возможностями для «дикого», но обустроенного отдыха. Эксперт выделила три ключевых фактора привлекательности региона:

Качество дорог: Современные трассы и развитая придорожная сеть делают перемещение комфортным.

Доступные кемпинги: В Крыму сохранилось много мест, где можно бюджетно пожить в палатке прямо на берегу моря на специально оборудованных площадках.

Видовые характеристики: Панорамные маршруты вдоль побережья сами по себе являются частью туристического продукта.

Популярные направления

Статистика подтверждает востребованность региона у водителей. Согласно данным сервиса Твил.ру, Ялта и Севастополь стабильно входят в топ-10 самых популярных городов России для посещения на автомобиле. Высокий спрос на автопутешествия в 2026 году обусловлен не только логистическими ограничениями прошлых лет, но и сформировавшейся привычкой туристов к новому, более гибкому формату отдыха.