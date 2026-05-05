Барбашев и Дорофеев соорудили победную шайбу «Вегаса»

«Вегас Голден Найтс» с победы стартовали в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против «Анахайм Дакс». Решающую шайбу организовали российские игроки «Рыцарей» Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

«Вегас» открыл счет в начале второго периода благодаря голу Бретта Хаудена. На 54-й минуте Микаэль Гранлунд сравнял результат. Но уже минуту спустя Барбашев с передачи Дорофеева вновь вывел «Вегас» вперед. В самой концовке Митч Марнер закрепил успех команды шайбой в пустые ворота — 3:1.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков результативных действий на свой счет не записал.

В первом круге плей-офф «Вегас» обыграл «Юту», а «Анахайм» сенсационно выбил из турнира финалиста двух последних сезонов «Эдмонтон». В другом противостоянии в Западной конференции встречаются «Колорадо» и «Миннесота», «Эвеланш» повели в серии со счетом 1-0.