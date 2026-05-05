Под прикрытием распорядка: взрослый мужчина в спецучилище превратил жизнь четырех подростков в ад

В Кемеровской области завершилось расследование инцидента, который произошел за стенами одного из местных специализированных учебных заведений. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, там долгое время бесчинствовал взрослый мужчина, который вместо того чтобы помогать подросткам становиться на путь исправления, откровенно издевался над своими подопечными. Речь идет о бывшем старшем дежурном этого учреждения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По версии следствия, с начала 2025 года служащий на регулярной основе применял физическую силу в отношении четырех воспитанников. Жертвами мужчины стали подростки в возрасте 14 и 15 лет. Старший дежурный учреждения цинично прикрывался строгими правилами внутреннего распорядка. Он выбирал наиболее беззащитных ребят.

«Применяя к ним физическую силу и недопустимые методы воспитания», — Сибдепо цитирует пресс-службу СУ СК по области.

Изучив материалы дела, судья вынес вердикт. Бывший сотрудник спецучилища должен будет отработать на обязательных работах 200 часов. Кроме того, по решению суда, мужчина впредь не сможет контактировать с детьми. Ему официально запретили в течение трех ближайших лет заниматься любой педагогической деятельностью, а также осуществлять процесс обучения и воспитания подрастающего поколения.

