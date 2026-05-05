Радимов пообещал накрыть стол всей команде «Сочи» в случае сохранения прописки в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» высказался о шансах ФК «Сочи» на сохранение прописки в Российской премьер-лиге.

Клуб казался безнадежным аутсайдером, но в пяти матчах одержал четыре победы и сохраняет шансы на спасение. В 28-м туре РПЛ южане уверенно обыграли «Оренбург» (3:1) благодаря хет-трику Кирилла Кравцова. За два тура до конца «Сочи» остаются на последнем месте в РПЛ, но от 14-го места их отделяют всего три очка. Команде осталось сыграть в чемпионате с «Зенитом» (на выезде) и «Ахматом» (дома).

Радимов рассказал, что он сделает в случае спасения сочинцев.

«Я накрываю стол прямо на всю команду вместе с массажистами и прочими. Но я так понимаю, что там будет самый дорогой ресторан. Я заработал достаточно денег, справлюсь. Но я в «Сочи» не верю, это невозможно. Это из области фантастики. Хотя, как теперь оказывается, если Кравцов начнет стрелять хет‑триками, и не дай бог это сделает на «Газпром Арене», то возможно все», — сказал Радимов.

Бывший клуб Радимова «Зенит» ведет борьбу за победу в чемпионате. На данный момент петербуржцы занимают второе место, лишь на один балл отставая от лидирующего «Краснодара».