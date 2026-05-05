Опасная близость: бродячие псы гуляют возле детских площадок и под окнами мэрии в центре Кемерова

В центре областной столицы Кузбасса вновь заметили безнадзорных животных. Бдительная жительница Кемерова сообщила об этом сайту VSE42.Ru .

В расположении издания оказались фото и видео. На кадрах запечатлено, как бездомные собаки спокойно прогуливаются по центру города. Местная жительница оценила животных — она считает их довольно крупными. Женщина отметила, что подобный инцидент происходит в городе не в первый раз.

«С моей больной ногой даже не знаю, смогла бы от них отбиться в случае нападения или нет», – сказала собеседница VSE42.Ru.

Судя по опубликованным кадрам, как указано в статье VSE42.Ru, бродячие псы вальяжно разгуливают по площади Советов. Животных запечатлели в непосредственной близости от детских игровых площадок, общественных туалетов, а также рядом с кабинкой, где несут службу сотрудники правопорядка. Все это происходит буквально под окнами здания мэрии и областного правительства.

На кадрах видно, что собаки делают паузы и останавливаются отдыхать.

