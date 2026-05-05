«Мне страшно!»: россиянка кричала и звала на помощь высшие силы при виде гигантской дыры перед машиной

Настоящий фильм ужасов пришлось пережить россиянке, когда она заезжала на территорию Кемеровской области. Женщина двигалась на автомобиле, как вдруг прямо перед ее машиной вместо ровного дорожного полотна разверзлась гигантская дыра. Испуганная автоледи начала громко кричать и взывать к высшим силам о помощи. Причиной паники стал внезапный обвал дороги, соединяющей город Бийск с Новокузнецком, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Так, это что? — Алтайская дорога. <…> А что, открыли что ли? А, Боже! Оля, Оля, мне страшно!», — кричит россиянка.

По информации издания, инцидент произошел в результате мощных паводков, которые размыли грунт. Земля стала слишком мокрой, не выдержала нагрузки, и асфальтовое покрытие ушло вниз на глубину около пяти метров.

По данным изадния, в результате транспортного коллапса под ударом стихии оказались 500 жителей окрестных деревенских поселений. Местным жителям теперь стало крайне затруднительно выехать в соседние города по делам или за покупками.

По информации издания, губернатор региона Илья Середюк признает, что сложившаяся ситуация является очень тяжелой для населения. Глава области публично пообещал, что в ближайшее время специалисты во всем разберутся и полноценное движение транспортных средств по этому направлению будет полностью восстановлено.

