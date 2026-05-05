Пьяный бывший приехал разбираться: россиянин получил 1,5 года колонии-поселения за удар ножом при самообороне

Жительница Кемеровского района настойчиво стремилась съездить в соседний Новосибирск, чтобы приобрести там запрещенные вещества. Однако ее порывы пресекал заботливый сожитель, с которым женщина проживала в его доме, что закончилось трагедией, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мужчина, узнав о намерениях возлюбленной, пришел в ярость и начал крушить все подряд. Испуганная женщина, страдающая пристрастием к запрещенным препаратам, написала сообщение своему бывшему парню, умоляя его приехать и «разобраться» в ситуации.

По данным издания, бывший возлюбленный явился в состоянии алкогольного опьянения и сразу же ввязался в драку с хозяином дома. В ходе потасовки нападавший начал душить владельца квартиры, передавив ему горло руками. В этот момент из его кармана выпал складной нож. Следствие считает, что мужчина, решив, что защищает свою жизнь, подобрал лезвие и воткнул его в грудь обидчику. Этот удар, как выяснилось позже, стал для нападавшего фатальным — он скончался на месте.

«Я его убил!» — прокричал хозяин дома.

Суд, изучив все обстоятельства дела, приговорил мужчину к отбыванию наказания в колонии-поселении. Срок заключения составил 1 год, 6 месяцев и 15 дней. При вынесении вердикта суд учел ряд смягчающих обстоятельств: полное признание вины, искреннее раскаяние, наличие на иждивении трех малолетних детей, а также проблемы со здоровьем у подсудимого.

