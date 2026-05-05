Ради «соседства»: россиянин поджег дом одноклассника, который не захотел к нему переезжать

В городе Мариинске Кемеровской области перед судом предстал 19-летний молодой человек. Парень не любил ночевать в одиночестве и к тому же совсем не умел правильно топить печь. По этой причине он часто жил у своего одноклассника, который согласился приютить его в своем доме. В пресс-службе Мариинского городского суда проинформировали, чем закончилась история, сообщил VSE42.Ru .

По информации пресс-службы, молодого человека тяготили визиты друзей хозяина. Он предложил однокласснику переехать жить к нему. Получив отказ, гость придумал радикальный план: он решил, что если спалить чужой дом, то друг просто вынужденно переберется на новое место.

По данным пресс-службы, дождавшись, пока хозяин уснет, его друг вышел на улицу, взял зажигалку, поджег собственную банковскую карту и бросил горящий пластик на матрац, который лежал в кладовой. Когда началось возгорание, парень разбудил одноклассника громкими криками о том, что жилище якобы подожгли неизвестные. При этом сам поджигатель даже не попытался принять участие в тушении.

«Прибывшие пожарные справились с огнем, но деревянный дом площадью 50,6 кв. м полностью сгорел. Ущерб составил около 280 тыс. руб. Позже в полиции пострадавший узнал правду», — говорится в статье VSE42.Ru.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При вынесении приговора суд учел его молодой возраст, состояние здоровья, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Наказание для поджигателя — 450 часов обязательных работ. Кроме того, с молодого человека взыскали почти 280 тыс. руб. в счет полного погашения материального ущерба, который он причинил хозяину сгоревшего дома.

