Город под черным дождем: как атаки на НПЗ превратили курортный Туапсе в зону отчуждения

Спецкор «Ъ» Александр Черных посетил Туапсе после серии ударов БПЛА по нефтезаводу и увидел, как город борется с мазутными реками, спасает замазученных птиц и привыкает к небу, светящемуся от трассеров.

Жизнь под «треугольниками»: новые реалии ПВО

После серии атак, пик которых пришелся на вторую половину апреля 2026 года, Туапсе приобрел черты прифронтового города. Местные жители на смотровых площадках теперь обсуждают не виды на море, а тактику налетов. По словам очевидцев, завод в черте города атакуют новые типы БПЛА — «треугольники с мигающими лампочками». Ночные бои превращаются в световое шоу: небо прошивают трассирующие снаряды пулеметов. Горожане отмечают пугающую близость ПВО к жилым домам — стрельба крупным калибром ведется прямо над крышами частного сектора, окружающего НПЗ «Роснефти».

Экологическое бедствие: мазутные дожди и черные пляжи

Последствия ударов по резервуарам вышли далеко за пределы завода. Город накрыли «нефтяные дожди» — сажа и мазутная взвесь после пожаров оседают на машинах и улицах, оставляя липкие разводы. Самая тяжелая ситуация сложилась на центральном пляже, откуда вывезли уже 17 тысяч кубометров загрязненного грунта. Власти обещают открыть сезон к 1 июня, однако доступ к побережью перекрыт полицией, а журналистов пускают только по «федеральным спискам». Тем временем в поселке Тюменский добровольцы-волонтеры в респираторах вручную сгребают мазут с гальки, вступая в споры с чиновниками, которые опасаются ответственности за «непрофессиональную» уборку опасных отходов.

Личные трагедии: пепелище на улице Пушкина

Самый тяжелый инцидент произошел 28 апреля на улицах Пушкина и Кошкина, где из-за «вскипания» нефтепродуктов на НПЗ начался выброс горящего мазута. Огненная лава текла по дорогам, плавя автомобили и уничтожая дома. Супруги-пенсионеры Лаптевы, чей дом сгорел дотла, рассказали «Ъ», как спасали вещи под дождем из горящего бензина. Среди погорельцев — семья участника СВО, который в момент уничтожения своего дома находился на штурмовом задании на фронте и даже не знает, что его жена и дети остались без крова и имущества.

Тихие жертвы: спасение животных

Волонтеры фонда «Будь рядом» организовали в частном секторе Туапсе штаб помощи пострадавшим животным. Собак, кошек и водоплавающих птиц, покрытых слоем мазута, отмывают по сложной схеме: подсолнечное масло, бытовая химия и шампунь. Зоозащитники поясняют, что для животных мазут смертелен — пытаясь вылизать шерсть, они получают тяжелейшие отравления. Несмотря на усилия добровольцев, на береговой линии находят множество погибших птиц, которые переносят нефтяное загрязнение хуже всего.