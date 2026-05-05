Яйца как водка: власти обсуждают введение жесткого ценового коридора на продукт № 1

Российские производители яиц инициировали обсуждение минимальных и максимальных цен на категорию С1, чтобы спасти отрасль от убытков в период летнего падения спроса и избытка предложения. Об этом пишет Коммерсантъ .

Суть инициативы: государственное регулирование цен

Участники рынка птицеводства представили регуляторам проект введения фиксированного ценового коридора для яиц категории С1. Предполагается, что «вилка» ограничит как закупочные цены для ритейла, так и конечную стоимость в магазинах. Эта модель заимствована с алкогольного рынка, где минимальные розничные цены (МРЦ) помогают бороться с демпингом. Ранее с аналогичной просьбой в ФАС обращались производители картофеля.

Причины: «эффект паники» и отрицательная рентабельность

Птицефабрики жалуются на агрессивную политику торговых сетей, которые в преддверии лета устанавливают на торгах стартовые цены ниже себестоимости. Ситуация усугубляется несколькими факторами:

Сезонный обвал: после майских праздников и до сентября закупочные цены падают почти вдвое из-за снижения спроса и высокой яйценоскости кур.

Рост производства: в первом квартале 2026 года выпуск яиц вырос на 3,1% (до 10,1 млрд штук), что создает избыток предложения на рынке.

Высокие издержки: несмотря на падение цен на продукт, затраты на логистику, корма, вакцинацию и оплату труда продолжают расти. По оценкам экспертов, сейчас рентабельность большинства фабрик близка к нулевой, хотя нормальным для отрасли считается показатель в 5–10%.

Позиция ритейлеров и государства

Торговые сети относятся к идее скептически. Представители розницы указывают, что фиксация цен противоречит рыночным принципам и может привести к финансовым потерям для всех сторон при резком изменении внешних факторов. Для сетей яйцо является «трафикообразующим» товаром, на который часто устанавливается минимальная или даже отрицательная наценка ради привлечения покупателей.

В Минсельхозе пока не дают прямых обещаний поддержать «вилку», делая ставку на развитие долгосрочных прямых договоров между производителями и сетями, что должно сгладить ценовые колебания без жесткого госрегулирования.