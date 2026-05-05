«Танцы с бубнами»: автоэксперт Целиков описал хаос на российском авторынке

Ведущий аналитик «Автостата» сравнил текущую ситуацию с ценообразованием на машины с шаманским ритуалом, предупредив о возможной стагнации спроса в начале лета. Об этом пишет Царьград .

Хаос в ценниках и маркетинговые метания

Автомобильный эксперт Сергей Целиков охарактеризовал положение дел на рынке в первом квартале 2026 года как «состояние неустойчивого пациента». В своем Telegram-канале он отметил, что производители и дилеры фактически «маркетанят» с прайсами, не имея четкой стратегии. Цены на отдельные модели ведут себя непредсказуемо: за резким подорожанием может последовать неожиданная волна скидок, что окончательно дезориентирует потенциальных покупателей.

Ступор покупателей и прогнозы на лето

Несмотря на некоторое оживление продаж в марте и апреле, эксперт настроен скептически относительно ближайшего будущего. По мнению Целикова, периоды май–июнь могут показать результаты «существенно хуже» весенних. Главная причина — психологический ступор потребителей. Многие из тех, кто планировал покупку еще несколько лет назад, до сих пор не решаются зайти в салоны. Этот «затяжной прыжок» в принятии решения вынуждает дилеров постоянно менять программы поддержки и условия сделок, пытаясь нащупать точку спроса.

Почему стабильность пока недостижима

Эксперт подчеркивает, что «танцы с бубнами» вокруг цен — это вынужденная мера. Дилеры и заводы мечутся между необходимостью повышать маржинальность и желанием хоть как-то расшевелить рынок. Пока покупатель находится в состоянии неопределенности, ценовая чехарда будет продолжаться. Стабильности не добавляет и тот факт, что программы лояльности появляются и исчезают хаотично, превращая процесс покупки автомобиля в сложный квест с непредсказуемым финалом.