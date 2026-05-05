Спрос зашкаливает: почему русские не боятся лететь в ОАЭ несмотря на военный конфликт

Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил о стремительном восстановлении интереса к Эмиратам: пассажиропоток растет быстрее прогнозов, а путешественники активно используют депозиты для планирования будущих поездок.

Динамика спроса и ожидания отрасли

Несмотря на текущие ограничения, интерес российских граждан к отдыху в Объединенных Арабских Эмиратах демонстрирует устойчивый рост. Глава компании Space Travel Артур Мурадян отметил, что текущая заполняемость авиарейсов служит прямым доказательством высокого потенциала рынка. По его словам, многие клиенты, чьи весенние поездки были отложены, предпочли не забирать деньги, а оставить их на счетах туроператоров для бронирования туров сразу после официального снятия всех запретов.

Факторы привлекательности региона

Высокая востребованность направления обусловлена не только лояльностью туристов, но и гибкой политикой арабских партнеров. Местные отельеры готовы предоставлять российскому рынку значительные преференции и выгодные ценовые условия. Хотя организованные продажи путевок формально остаются на паузе из-за мартовских рекомендаций МИД и Минэкономразвития, зарубежные авиаперевозчики, такие как Emirates и flydubai, уже полностью восстановили полетные программы в российскую столицу.

Текущие риски и позиция регуляторов

Полноценное возобновление массового туризма сдерживается нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке. В начале мая 2026 года в Дубае и Шардже фиксировались случаи объявления ракетной опасности, что заставляет профильные ведомства проявлять осторожность. Российские туроператоры на данный момент воздерживаются от активных продаж новых турпакетов, ожидая окончательного решения регуляторов, которое подтвердит безопасность пребывания граждан в регионе в условиях затянувшегося конфликта.