Маркетплейсы ответят за все: как заставить площадку заплатить за черные огурцы и синюю клубнику

Фотомонтаж вместо селекции: суть обмана

В разгар дачного сезона на маркетплейсах участились случаи продажи семян экзотических культур, которые не существуют в природе. Под видом «прямоугольной смородины» или «синих огурцов» покупателям часто присылают семена обычных сортов или вовсе сорных растений. Юрист Илья Русяев подчеркивает, что яркие картинки на упаковках создаются в графических редакторах, а продажа таких товаров является прямым введением потребителя в заблуждение.

Правовая база и штрафы до 500 тысяч рублей

Продавцы, торгующие «фантастическими» сортами, нарушают сразу несколько норм законодательства РФ. Статья 10 закона о защите прав потребителей обязывает предоставлять достоверную информацию о товаре. За ее нарушение по статье 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей») предусмотрены серьезные штрафы. Для граждан они составляют до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Кроме того, закон о семеноводстве (№ 454-ФЗ) разрешает реализацию только тех сортов, что включены в Госреестр, где «черная клубника» по биологическим причинам отсутствуют.

Ответственность маркетплейсов и права покупателя

Важный нюанс касается ответственности площадок-агрегаторов. Согласно закону, маркетплейс может нести ответственность за убытки покупателя, если на карточке товара размещена явно недостоверная информация. Если площадка допустила публикацию заведомо невозможного товара, претензии можно предъявлять не только к конкретному продавцу, но и к самой платформе. Обманутый покупатель вправе потребовать возврата денег, возмещения убытков и компенсации морального вреда через суд.

Инструкция для обманутого садовода

Для защиты своих прав юрист рекомендует действовать комплексно. В случае обнаружения обмана стоит подавать жалобу одновременно в два ведомства. Роспотребнадзор рассмотрит вопрос со стороны защиты прав потребителей и введения в заблуждение, а Россельхознадзор проверит соблюдение норм федерального закона о семеноводстве. Помимо возврата стоимости товара, в судебном порядке можно взыскать штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ продавца добровольно удовлетворить требования.