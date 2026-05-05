Защитник сборной России покинет «Зенит» по окончании сезона

Защитник «Зенита» и сборной России Арсен Адамов сообщил, что покинет петербургский клуб по окончании сезона. Футболист сообщил «РБ Спорт», что у него уже есть планы по продолжению карьеры.

26-летний защитник не может быть удовлетворен игровым временем, которое он получает в «Зените».

Адамов перешел в «Зенит» в 2022 году, на правах аренды выступал за «Ахмат» и «Оренбург». За все время пребывания в петербургском клубе он провел за «Зенит» лишь 30 матчей. В нынешнем чемпионате страны в его активе только три появления на поле. Весной защитник не сыграл ни одной минуты в официальном матче «Зенита».

Контракт Адамова с клубом истекает по окончании сезона. Продлевать его воспитанник грозненского футбола не хочет.