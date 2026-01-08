Фигуристка Костылева вернулась в «Ангелы Плющенко»: хроники безумия

В конце декабря, казалось, завершился главный трэш-сериал российского спорта о взаимоотношениях академии «Ангелы Плющенко» с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой и ее родительницей, «мамой Ирой». Не прошло и трех недель — и они снова вместе.

Скандал с юной фигуристкой начался еще летом. Взаимные обвинения «Ангелов» в лице двукратного чемпиона Евгения Плющенко и Яны Рудковской с одной стороны и Ирины Костылевой с другой сыпались беспрерывно, на каждый выпад следовала ответка.

Коротко. «Ангелы» обвиняли родительницу во вмешательство в тренировочный процесс, а также в третировании дочери, физическом и моральном давлении. Дошло до обращения к детскому омбудсмену. Ирина Костылева не оставалась в долгу: ставила под сомнение компетенции тренерского коллектива академии, обвиняла Плющенко в том, что он не доплатил фигуристке денег. Закончилось тем, что «Ангелы» и Костылева расстались и, как представлялось, сожгли все мосты.

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева отправилась тренироваться к Софье Федченко в академию «Триумф».

Заявление Плющенко

В четверг, 8 января, Евгений Плющенко опубликовал сенсационное сообщение о возвращении в Елены Костылевой в свою академию.

Фото: [ соцсети ]

«Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены, и только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в Светлый Христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — написал Евгений Плющенко в своем телеграм-канале.

Знаменитый фигурист при расставании все-таки говорил, что хотел бы когда-нибудь еще поработать с Еленой, которая, помимо спорта, еще и играет важную роль в его шоу «Спящая красавица». Но никто не думал, что воссоединение может произойти так скоро.

Некоторые пользователи в комментариях под новостью предположили, что вся эта история — ничто иное как масштабная пиар-кампания.

Почему не получилось у Федченко

В «Триумфе» Софьи Федченко немедленно отреагировали на уход фигуристки.

«Система нашей академии — это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем», — говорится в посте «Триумфа» в телеграм-канале.

Фото: [ соцсети ]

Указывается также, что Костылева регулярно пропускала тренировки и не выполняла тренировочные задания.

«Спортсменка работает из-под палки, если мама лишает ее еды или наказывает. Так в большом спорте результаты не делаются», — утверждают в «Триумфе».

Когда Федченко принимала Елену в свою академию, она говорила, что ее не смущает история взаимоотношений «Ангелов» с мамой фигуристки. Совладать с «мамой Ирой» не смогли и здесь: в «Триумфе» пожаловались, что Ирина Костылева не соблюдала договоренность молча наблюдать за тренировками с трибуны, а кричала на весь лед, мешая заниматься другим спортсменам.

Комментарий «Триумфа» сложно принять на веру. В телеграм-канале академии на протяжении последней декады декабря были только восторженные отзывы о работе Елены: она трудится с полной отдачей и уже успела восстановить некоторые прыжки, утраченные после травмы. Это явно не похоже на «работу из-под палки».

Слово Елене

Фото: [ соцсети ]

Сама 14-летняя фигуристка утверждает, что никто ее из школы Федченко не выгонял, а она сама приняла решение вернуться к Плющенко.

«Благодарю Софью Анатольевну за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софье Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек, мой тренер на всю мою жизнь, мне с ним легко, он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать», — написала Елена Костылева.

А что же мама?

Фото: [ соцсети ]

Ирина Костылева послала приютившую ее дочь академию Федченко «на три веселых буквы».

«Лена вернулась к Плющенко. Я дала разрешения лично. Посмотрим, что выйдет из этого, но им придется платить!» — написала мама фигуристки.

Ой, придется. Хорошо бы, только деньгами.

Всего двумя неделями ранее Ирина Костылева опубликовала фотографию дочери с Евгением Плющенко и подписала ее: «Красавица и чудовище». Сложно поверить, что все закончится благополучно.