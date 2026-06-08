Традиционные мясные отбивные нетрудно усовершенствовать, поместив внутрь сочный наполнитель, сообщает Haps. Куриные котлеты, приготовленные по-швейцарски — их еще называют «Кордон Блю», — представляют собой закрытое блюдо. Между двумя тонко отбитыми кусками филе прячутся ломтики ветчины и сыра.В процессе жарки сыр полностью расплавляется, придавая начинке нежную кремообразную консистенцию. Внешняя тройная панировка (обваливание в муке, яйце и сухарях) надежно удерживает все соки внутри и обеспечивает появление аппетитной хрустящей корочки. REGIONS разбирался в секретах приготовления вкусного блюда.

Как добиться герметичности мясного «кармана»

Как подчеркивается в материале Haps, ключевая задача при формировании подобных котлет — добиться полной герметичности мясного конверта. Если этим правилом пренебречь либо сделать панировку неровной, то расплавленный сыр вытечет прямо на сковороду, начнет подгорать, а само мясо лишится своей сочности, сообщается в информации.

Для того чтобы получить максимально качественный результат, филе нарезают тонкими пластинами и осторожно отбивают кухонным молоточком, стараясь не допустить разрывов волокон, уточняется в публикации. Кусочки подбирают парно — они должны быть одинаковыми по форме. Надежная фиксация краев обеспечивается за счет строгой последовательности панировки: мука связывает остатки влаги, взбитое яйцо создает клейкий слой, а сухари в финале плотно запаивают все стыки, резюмирует источник.

Что нужно приготовить заранее: полный набор ингредиентов

Для того чтобы приготовить одну порцию этого мясного блюда, потребуется следующий набор продуктов, сообщает Haps:

куриное филе — 600 граммов;

сыр твердых или полутвердых сортов (нарезанный пластинами) — 120 граммов;

ветчина (также нарезанная пластинами) — 100 граммов;

майонез (будет использоваться для внутреннего слоя) — 30 граммов;

куриные яйца — 3 штуки;

мука пшеничная — 60 граммов;

сухари для панировки — 50 граммов;

масло растительное (для фритюра или жарки на сковороде) — 100 миллилитров;

соль — 1 чайная ложка;

перец черный молотый — половина чайной ложки.

Пошаговый процесс сборки и жарки

Как отмечается в материале Haps, приготовление этого блюда требует строгого контроля температуры нагрева конфорки. В противном случае панировочный слой может подгореть раньше, чем успеет прожариться курица, сообщается в информации.

Подготовка мясной основы. Куриное филе распускают на тонкие слайсы, аккуратно отбивают, затем солят и перчат с обеих сторон, уточняется в публикации. Нарезанные пластины зрительно разбивают на пары.

Формирование котлет. На одну мясную заготовку наносят немного майонеза, сверху выкладывают ломтик ветчины и пластину сыра. Важно, чтобы начинка не выходила за пределы мяса, говорится в инструкции. Затем все это накрывают вторым куском филе и пальцами плотно прижимают края по всей окружности.

Создание защитной брони. Готовят три глубоких миски: одну с мукой, вторую со взбитыми яйцами, третью с панировочными сухарями. Каждую сформированную котлету по очереди обваливают в муке, затем тщательно окунают в яичную смесь (особое внимание уделяют торцам) и в завершение обильно панируют в сухарях, описывает источник.

Термическая обработка. На сковороде хорошо прогревают растительное масло. Жарят на среднем огне до появления плотной золотистой корочки с одной стороны, после чего аккуратно переворачивают лопаткой и доводят до полной готовности, резюмируется в публикации.

Готовые горячие котлеты обязательно перекладывают на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки жира. Перед подачей блюду дают «отдохнуть» примерно одну минуту — за это время расплавленный сыр внутри стабилизируется и не вытечет при нарезке, добавляют авторы рецепта.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Варианты начинок и гарниры

Как отмечается в публикации Haps, рецептура «Кордон Блю» вполне адаптивна под вкусы самого кулинара. Вместо традиционного сыра разрешается использовать гауду, чеддер, эмменталь или моцареллу, уточняется в информации. Ветчина подойдет как вареная, так и подкопченная либо сыровяленая.

Для того чтобы обогатить вкусовую палитру, внутреннее пространство котлеты можно дополнить предварительно обжаренными пластинками шампиньонов, вялеными помидорами, дижонской горчицей или свежей зеленью — например, базиликом или петрушкой.

Что касается гарнира к этому сытному мясному блюду, то здесь выбор также широк. Подают «Кордон Блю» с запеченным картофелем, рисом, картофелем фри или легкими овощными салатами-миксами со свежими овощами.

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