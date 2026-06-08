Средиземное море меняется: туда начали заплывать белые акулы-людоеды

В Средиземном море впервые сняли взрослую большую белую акулу под водой в ее естественной среде, пишет Daily Mail. Редкую встречу с опасным хищником, которого также называют «акула-людоед», зафиксировали дайверы организации Healthy Seas, когда убирали заброшенные рыболовные сети с затонувшего судна между Сицилией и Тунисом.

Обычно белых акул связывают с умеренными и субтропическими водами у берегов северо-восточной части Тихого океана, Южной Африки и Океании. В Средиземном море их иногда замечали у поверхности, но документированных подводных встреч с дайверами раньше не было.

Дайвер Дерк Реммерс, снявший акулу, признался, что шанс увидеть такое животное под водой статистически ниже, чем выиграть джекпот в лотерею.

Место наблюдения находится в Сицилийском проливе — важной зоне биоразнообразия, но одновременно одном из самых активно эксплуатируемых рыболовных районов Средиземноморья. По словам директора Healthy Seas Вероники Микос, такие кадры напоминают: даже в сильно нагруженных морских районах еще сохраняется крупная дикая жизнь.

Исследователь Карло Каттано из Sicily Marine Centre отметил, что большинство данных о белых акулах в Средиземном море раньше поступало от мертвых особей, случайно пойманных рыбаками. Поэтому живое наблюдение особенно ценно: оно помогает понять, где эти редкие хищники держатся и как себя ведут.

Ученые также не исключают, что из-за изменения климата белые акулы могут чаще появляться в европейских водах, включая районы у Великобритании.