ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 23 июня и 13 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Повторные. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира с к/н 50:09:0080202:1779, площадью 41,9 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Набережная, д.7А, кв. 18, общ. пл. 41.9 кв.м., собств.: Суржиков Владислав Иванович, Суржикова Любовь Ивановна. П. 1001-САБ, цена: 2 444 623,12 руб.

2. Земельный участок, общ. пл. 600 +/-9 кв.м., к/н 50:09:0030402:260, по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-он, с.п. Кривцовское, д. Сырково, ул. Родниковая, д. 56; Жилой дом, к/н 50:09:0030402:560, общ. пл. 112.4 кв.м., по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-он, с.п. Кривцовское, д. Сырково, ул. Родниковая, д. 56, собств.: Мочалин Сергей Александрович, П. 1006-САБ, цена: 2 658 800,00 руб.

3. Квартира, к/н 50:58:0050201:87, общ. пл. 30.9 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Ногина, д. 2Б, кв. 12, собств.: Страх Александра Алексеевна, П. 1017-САБ, цена: 2 138 600,00 руб.

4. Земельный участок, общая площадь 503 +/-8 кв.м., к/н 50:28:0090240:1680, расположенный по адресу: Московская область, г.o. Домодедово, с Введенское, собств.: Пещерова Елена Викторовна, П. 1043-САБ, цена: 706 095,00 руб.

5. Квартира, к/н 50:28:0050105:2694, площадь 58,30 кв.м., по адресу: Московская область, г.o. Домодедово, с. Домодедово ул. Высотная, д. 3, корп. 1, кв. 226, собств.: Исраелян Сейран Артурикович, П. 1044-САБ, цена: 5 678 680,00руб.

6. Земельный участок, к/н 50:36:0020216:17 площадь 800+/- 20 кв.м., адрес: Московская область, г. о. Коломна, д. Якшино, уч. 10, собств.: Репях Анна Юрьевна, П. 1048-САБ, цена: 134 640,00 руб.

7. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 11, корп. 3, кв. 350, к/н 50:13:0050418:2704, площадь 53,7 кв.м., собств.: Нестеренко Нина Анатольевна, П. 1050-САБ, цена: 5 965 640,00 руб.

8. Земельный участок, площадью 657+/-18 кв.м., адрес: Московская область, Клинский район, г.o. Клин, д. Борщево, к/н 50:03:0030280:2023, собств.: Мкртчян Лусина Егоровна, П. 1056-САБ, цена: 114 920,00 руб.

9. Земельный участок, по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, д. Пешково, ул. Видная, уч. 5/2, к/н 50:31:0012601:1249, пл. 500+/-8 кв. м.;Жилой дом, по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, д. Пешково, ул. Видная, д. 5/2, к/н 50:31:0012601:1265, пл. 86,4 кв. м., собств.: Решетова Ксения Александровна, П. 1057-САБ, цена: 3 153 840,00 руб.

10. Земельный участок к/н 50:39:0080105:322, расположенный по адресу: МО, рп Серебряные Пруды, вблизи д. Кораблевка, 1200 кв.м., собств.: Аксенов Евгений Сергеевич, П. 1061-САБ, цена: 168 640,00 руб.

11. Квартира к/н 50:37:0000000:6016, площадью 29.3 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 37, собств.: Морозова Жанна Ивановна, П. 1062-САБ, цена: 2 043 713,48 руб.

12. Нежилое помещение к/н 50:45:0040920:591 об. пл. 471,6 кв. м., расположенное по адресу: МО, г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 17А, пом. IV., собств.: Демехина Лилия Радиковна, П. 1063-САБ, цена: 14 914 444,76 руб.

13. Помещение (квартира), площадью 45.80 кв.м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, ш Борисовское, д. 48б, кв. 23; к/н 50:58:0040503:1313, собств.: Суринов Вячеслав Сергеевич, П. 1066-САБ, цена: 3 015 800,00 руб.

14. Земельный участок к/н 50:14:0020340:10, площадь 690 кв.м, Московская обл., Щелковский р-н, с/т «Алексеевка-1», уч. 10, собств.: Медведева Мария Юрьевна, П. 1071-САБ, цена: 1 818 150,00 руб.

15. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Бородино, д.70, кв.49, пл. 155,8 кв.м., к/н 50:27:0020609:93, собств.: Сорокина Алена Андреевна, П. 1072-САБ, цена: 9 071 200,00 руб.

16. Квартира, общ. пл. 40кв.м., к/н 50:53:0020103:2121 по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 20Б, кв 39, собств.: Шокот Ирина Витальевна, П. 1074-САБ, цена: 2 766 920,00 руб.

17. Помещение площадь: 64.10 кв.м.; расположенное по адресу: Московская область, г. о. Павлово-Посадский, Пгт. Большие Дворы, ул. Спортивная, д. 18, кв. 9; к/н: 50:17:0020234:654, собств.: Федорова Ольга Федоровна, П. 1076-САБ, цена: 3 629 925,00 руб.

18. Квартира к/н 50:05:0020503:1482, расположенная МО, Сергиево-Посадского района, с. Шеметево, мкр. Новый, д. Ж, кв. 12, собств.: Семенова Марина Анатольевна, П. 1089-САБ, цена: 796 107,20 руб.

19. Земельный участок площадью 715 +/- 19 кв.м, адрес: Московская область, р-н Серпуховский, д. Семеновское, кадастровый номер 50:32:0080112:1130, собств.: Цыганков Евгений Сергеевич, П. 1096-САБ, цена: 193 120,00 руб.

20. Квартира с кадастровым номером 50:29:0000000:9682, площадью 30 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 10, кв. 17, собств. Шилкин Никита Константинович, П. 1107-САБ, цена: 2 077 903,20 руб.

21. Земельный участок с кадастровым номером 50:32:0030225:2156, площадью 2307 кв.м., по адресу: Московская обл., Серпуховский р-он д. Клейменово, собств.: Илюхина Нодира Баходировна, П. 1109-САБ, цена: 786 760,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.06.2026

Дата окончания приема заявок – 19.06.2026

Дата, время проведения торгов –23.06.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1-5,7,9-18,20 -ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 6,8,18, 19,21 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ. торги. Задаток 2% от нач. цены:

22. Жилой дом, пл. 227,3 кв. м, к/н 50:11:0050403:131, и земельный участок к/н 50:11:0050403:932, пл.1038 кв.м., расположенные по адресу: МО Красногорск, д. Бузланово, собств.: Магомедова Зайнаб Набигуллаевна, П. 1078-САБ, цена: 38 670 000, 00 руб.

23. Здание нежилое 42,6 кв.м., к/н 50:18:0010506:259, адрес: МО, г.Можайск, ГПК ДСПМК, бокс 5 а, размер доли в праве ¾, собств.: Писарева Людмила Викторовна, П. 1081-САБ, цена: 411 000 руб.

24. Жилой дом общ. пл. 83,5 кв.м., к/н 50:28:0090840:2932, расположенный по адресу: МО, г. Домодедово, с. Введенское, тер. КП Лакомка, земельный участок № 50:28:0090240:1708, пл. 560+/– 8 кв.м., МО, г. Домодедово, с. Введенское, собств. Паносян Сусанна Размиковна, П. 1086-САБ, цена: 5 425 600 руб.

25. Земельный участок с к/н 50:20:0100506:1084, по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., д. Асаково, уч. 16Б; Жилой дом с к/н 50:20:0100506:1167, общ. пл. 100.6 кв.м., по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., д. Асаково, д.16Б, собств.: Администрация Одинцовского городского округа Московской области, П. 1115-САБ, цена: 4 398 436,8 руб.

26. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Лобня, ул. 9 Квартал, д. 12, кв. 15, к/н 50:41:0000000:25495, общ. пл. 34.5 кв.м., собств.: Головина Виктория Алексеевна, Гудков Артем Станиславович, П. 1117-САБ, цена: 3 575 828,8 руб.

27. Квартира общ. пл. 22.6 кв.м., к/н 50:19:0010201:5759, по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Федеративная, д. 13, корп. 1, кв. 62, собств.: Фомина Татьяна Валерьевна, П. 1118-САБ, цена: 2 566 400,00 руб.

28. Земельный участок к/н 50:33:0010325:1471, общей пл. 1100 +/- 23 кв.м., по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, в районе д. Колычево, собств.: Геращенко Анна Петровна, П. 1119-САБ, цена: 4 288 000,00 руб.

29. Квартира с к/н 50:33:0000000:95602, по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Чернышевского, д. 32, кв. 37, общ. пл. 57.8 кв.м., собств.: Быков Артем Сергеевич, Быкова Екатерина Владимировна. П.1120-САБ, цена: 5 196 306,6 руб.

30. Жилой дом по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Покровский Городок, д. 1В, с к/н 50:20:0060331:2411, общ. пл. 160.8 кв.м.; Земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Покровский Городок, з/у 1В, пл. 1050+/- 11 кв.м., с к/н 50:20:0080803:448, собств.: Короткий Владислав Андреевич, П. 1122-САБ, цена: 9 124 360,00 руб.

31. Квартира, площадью 58.8 кв.м., к/н 50:58:0040602:2105, по адресу: Московская обл., г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, кв. 81, собств.: Минаева Мария Викторовна, П. 1125-САБ, цена: 4 156 808,80 руб.

32. Квартира, площадью 42,5 кв.м., к/н 50:46:0060707:417, по адресу: Московская обл., г. о. Электросталь. ул. Спортивная, д. 26а, кв. 80, собств.: Величко Вячеслав Александрович, П. 1126-САБ, цена: 4 176 000,00 руб.

33. Земельный участок с кадастровым номером 50:05:0010306:87, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с\о Кузьминский в р-оне ур. Александровка, общ. пл. 2 064 +/- 32 кв.м., собств.: Умашева Фатима Аташевна, П. 1127-САБ, цена: 202 400 руб.

34. Жилое помещение (квартира), к/н 50:23:0000000:82604, по адресу: Московская область, м. о. Раменский, с. Константиново, д. 9, кв. 40, общ. пл. 44.7 кв.м., собств.: Мурзаев Роман Хамидиллаевич, П. 1128-САБ, цена: 3 118 000 руб.

35. Жилой дом, к/н 50:05:0030334:168, площадью 74.4 кв.м., и Земельный участок, к/н 50:05:0030334:76, площадью 800 кв.м., расположенные по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, ТСНТ «Дачный поселок Бубяково», уч. 74, собств.: Ванчугова Вера Игоревна, П. 1132-САБ, цена: 3 100 000,00 руб.

36. Помещение, площадью 21.00 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Можайск, ул. Восточная, ГПК «Кирпичник», ряд. 1, бокс 39, к/н 50:18:0010301:2807, собств.: Мутин Олег Евгеньевич, П. 1134-САБ, цена: 234 000 руб.

37. Земельный участок, площадью 810+/-10 кв.м. с кадастровым номером 50:28:0110156:10726, по адресу: Московская обл., г. Домодедово, д. Матчино, собств.: Магомедов Ислам Муртазалиевич, П. 1137-САБ, цена: 603 900,00 руб.

38. Земельный участок площадью 699.00 +/- 19 кв.м., по адресу: Московская обл., р-н Раменский, с. п. Ульянинское, д. Першино, к/н 50:23:0050563:2738, собств.: Манагадзе Арчил Тариелович, П. 1141-САБ, цена: 306 400 руб.

39. Часть жилого дома, общ. пл. 45 кв.м., по адресу: Московская обл., р-н Дмитровский, г/п Икша, п. Ермолино, ул. Трудовая, д. 5, пом. 1, к/н 50:04:0070310:2640, Земельный участок, площадью 433 кв.м., адрес: Московская обл., р-н Дмитровский, г/п Икша, пос. ОПХ «Ермолино», ул. Трудовая, д. 5, к/н 50:04:0070310:975, собств.: Администрация Дмитровского городского округа Московской области, П. 1142-САБ, цена: 1 495 200,00 руб.

40. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Садовая, д. 30, кв. 28, пл. 62,4 кв.м., кад. № 50:56:0010201:272, собств.: Мхитаряп Кнкуш Ервандовна, П.1143-САБ, цена: 5 352 800 руб.

41. Квартира по адресу: Московская область, Дмитровский г. о., р/п Некрасовский, мкр. Строителей, д. 6, кв. 61, общ. пл.63, 70 кв.м., к/н 50:04:0000000:50328, собств.: Илашева Сарвиноз Исламжововна, П. 1146-САБ, цена: 5 120 000 руб.

42. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, с. Сынково, ул. Центральная, д. 9, кв. 40, пл. 58,1 кв.м., к/н 50:27:0000000:72618, собств.: Орлов Валерий Сергеевич, П.1147-САБ, цена: 4 802 400 руб.

43. Земельный участок по адресу: Московская область, Каширский р-он, в границах ТОО «Никулино», уч-к 277, кадастровый номер: 50:37:0020414:302, площадью 1200 кв.м, собств.: Варданян Ашот Геворгович, П.1150-САБ, цена: 325 600,00 руб.

44. Земельный участок, площадь: 1004 +/-22 кв. м., адрес: Московская обл., м.о. Раменский, тер. Бахтеево-Парк, ул. Яблоневая, уч. 752, к/н: 50:23:0020334:1855, собств.: Турдумаматова Альбина Надырбековна, П. 1151-САБ, цена: 708 800,00 руб.

45. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Курчатова, д. 61Б, кв. 23, пл. 34.7 кв.м., к/н 50:55:0000000:47152, собств.: Рунова Анна Валерьевна, П. 1152-САБ, цена: 4 475 200, 00 руб.

46. Квартира (2-комнатная) по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. ВУГИ, д. 16, кв. 24, пл. 64.6 кв.м., к/н 50:22:0010303:1479, собств.: Осимова Дилбар Хуршедовна, П. 1153-САБ, цена: 6 849 415,20 руб.

47. Нежилое помещение, гараж №8, пл. 68,8 кв.м., по адресу: Московская обл., Пушкинский г. о, г. Пушкино, ул. Учинская, ГСК «Ралли», бокс 8, с к/н 50:13:0000000:79961, Земельный участок, к/н 50:13:0070213:4065, пл. 40+/- 2 кв.м., по адресу: Московская область, Пушкинский г. о, г. Пушкино, ул. Учинская, ГСК «Ралли», бокс 8, собств.: Атанесян Давид Эдуардович, П. 1154-САБ, цена: 2 835 900 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.06.2026

Дата окончания приема заявок – 19.06.2026

Дата, время проведения торгов –23.06.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: Позиции №22,24-32,34-35,37,39-42,44-47 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции №23,33,36,38,43 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. ПОВТОРНЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

48. АЗС незавершенная строительством площадью 15,1 м2, кадастровый номер 50:09:0000000:72946, по адресу: Московская обл., г.o. Солнечногорск, Ленинградского шоссе, 72 км., собств.: Дорофеева Ольга Анатольевна, П. 954-САБ, цена: 8500,00 руб.

49. Земельный участок к/н 50:18:0090312:165 общ. пл. 832+/- 20 кв.м., по адресу: Московская обл., Можайский район, д. Лыткина, коттеджный поселок Борисов Городок, собств.: Швец Светлана Васильевна, П. 975-САБ. цена: 1 394 850,00 руб.

50. Помещение, общая площадь 458.4 кв. м., адрес: Московская обл., Дмитровский р-он, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3, пом. 2, к/н: 50:04:0011102:1584, собств.: ООО «ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ДОРОЖНЫХ РАБОТ», П. 1007-САБ, цена: 26 478 350,00 руб.

51. Помещение нежилое пл. 26,9 кв.м., к/н 50:12:0101102:3189, расположенное по адресу: Московская область, р-н. Мытищинский, г. Мытищи, пр-кт Олимпийский, д. 31, корп. 2а, пом. 110, собств.: Володько Юрий Юрьевич, П. 1010-САБ, цена: 1 091 649,05 руб.

52. Нежилое помещение (гаражный бокс), с кад. Номером 50:14:0050621:423, общ. пл. 26 кв.м., по адресу: Московская область, г.Щелково-3, ул. Институтская, д.40, ГСК «Чкаловский», собств.: Котельникова Светлана Александровна, П. 1024-САБ, цена: 612 850,00 руб.

53. Помещение, общ. пл. 3.1. кв.м., к/н 50:11:0020214:7361, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, д. Сабурова, ул. Парковая, д.25, пом. 25, собств.: Михайлов Юрий Александрович, П. 1029-САБ, цена: 265 200,00 руб.

54. 1/3 доля в квартире, площадью 63,8 кв.м., к/н 50:22:0010213:8109, по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 13-А, кв. 46, собств.: Елисеенков Иван Сергеевич, П. 1033-САБ, цена: 3 066 800,00 руб.

55. 1/2 доля в квартире, площадью 63,2 кв.м., к/н 50:64:0020106:1088 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 15, кв. 41, собств.: Сурова Ольга Викторовна, П. 1035-САБ, цена: 4 369 850,00 руб.

56. Земельный участок, площадь: 600 +/-9 кв.м., к/н 50:35:0040306:351по адресу: Московская обл., р-н Луховицкий, СТ «Майское», уч. 66, собств.: Никитина Елизавета Александровна, П.1042-САБ, цена: 249 900,00 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

57. Помещение, пл. 39.90 кв.м., с к/н 50:01:0060115:311, по адресу: Московская обл., р-он Талдомский, пгт. Северный, ул. Зеленая, д. 16, пом. 1, Помещение, пл. 522.30 кв.м., с к/н 50:01:0060115:320, по адресу: Московская обл., р-он Талдомский, пгт. Северный, ул. Зеленая, д. 16, собств.: ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «МИТИНОПРИБОР», П.1098-САБ, цена: 17 205 500 руб.

58. Нежилое помещение, пл. 71,6 кв.м., с к/н 50:11:0010417:23030, по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Авангардная, д. 3, пом. ап. 111, собств.: Тищенко Александр Александрович, П. 1100-САБ, цена: 12 439 300,00 руб.

59. Жилой дом, по адресу: Московская область, г.o. Электросталь, дер. Есино, д. 71В, к/н 50:16:0703009:1569, общ. пл. 369.7 кв.м.Земельный участок, по адресу: г.o. Электросталь, дер. Есино, 71В, к/н 50:16:0703009:298, общ. пл. 1 122 +/- 6.88 кв.м., Баня с к/н 50:16:0703009:2284, по адресу: Московская область, г. Электросталь, дер. Есино, 71В, общ. пл. 73.6 кв.м., собсвт.: Дадабоев Бахтиер Сафарович, П. 1105-САБ, цена: 12 505 600 руб.

60. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, р-он Луховицкий, с. Матыра, ул. Дачная, уч. 47, к/н 50:35:0040301:45, пл. 769 +/- 19 кв. м., собств.: Мусина Людмила Михайловна, П. 1111-САБ, цена: 648 000 руб.

61. 1/2 доля нежилого помещения, к/н 50:22:0050203:10819, по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д. 18, пом. 419-420, общ. пл. 19,3 кв.м., собств.: Григорян Владимир Альбертович, П. 1131-САБ, цена: 1 897 000,00 руб.

62. Квартира, к/н 50:22:0040404:6043, по адресу: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 31, кв. 19, общ. пл. 50,5 кв.м., собств.: Засосов Алексей Владимирович, П. 1140-САБ, цена: 12 446 000,00 руб.

63. Земельный участок с к/н 50:31:0050444:232 площадью 1000 +/- 22 кв.м, по адресу: Московская обл., Чеховский район, сп. Стремиловское, д. Maнушкино, собств.: Вагин Владимир Анатольевич, П. 1144-САБ, цена: 3 180 000, 00 руб.

64. Нежилое помещение (гараж №79), адрес: Московская обл., г. Подольск, ГСК «КИП», пом. 79, площадью 36,2 кв.м., к/н 50:27:0000000:70761, собств.: Федоров Александр Владимирович, П.1145-САБ, цена: 1 474 000, 00 руб.

65. 1/2 доля земельного участка, к/н 50:27:0020704:204, по адресу: Московская область, г.о. Подольск, п. Подольской машинно-испытательной станции, тер. СНТ «Испытатель-1», уч. 215, общ. пл. 420 +/- 7 кв.м., собств.: Стукало Юрий Богданович, П. 1149-САБ, цена: 1 661 000, 00 руб.

66. Квартира, к/н 50:22:0020101:11209, по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 10A, кв. 735, пл. 37 кв.м., собств.: ООО «Эскиз Строй Проект», П. 1155-САБ, цена: 6 308 000, 00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –09.06.2026

Дата окончания приема заявок –09.07.2026

Дата, время проведения торгов – 13.07.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 48-50,53,57-59,62-64,66 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 51-52,54-56,60-61,65 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru