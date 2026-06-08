В Подмосковье за неделю подключили более 460 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион»

В Подмосковье за неделю подключили 465 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала текущего года в области было подключено свыше 4,7 тыс. таких устройств. В целом за все время — более 171 тыс. Порядка 90 тыс. камер оснащены искусственным интеллектом.

Камеры устанавливают на входах в подъезды жилых домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, у магазинов, на ж/д переездах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут усиливать систему «Безопасный регион».