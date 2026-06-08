Руководство «Балтики» назвало самого дорогого футболиста команды

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в разговоре со «Спорт-Экспрессом» назвал самого дорогостоящего футболиста калининградской команды.

По его мнению, таковым является лучший бомбардир «Балтики» в минувшем сезоне сальвадорский нападающий Брайан Хиль, который забил 13 мячей в 24 матчах РПЛ.

«Но если говорить о трансферах, мы находимся в хорошем финансовом состоянии благодаря и «Ростеху», и хорошей работе по привлечению спонсоров, и поддержке области, и личной вовлеченности губернатора. Мы хорошо стоим на ногах — нам не нужно срочно кого-то продавать», — отметил босс «Балтики».

Ранее «Балтика» уже рассталась с защитником Кевином Андраде, который ушел в «Зенит» за €3,5 млн.

С Мясниковым согласен авторитетный портал Transfermarkt, оценивающий Брайана Хиля в €3,5 млн, на втором месте по стоимости полузащитник сборной России Максим Петров — €2,8 млн. Далее следуют голкипер Максим Бориско (€2 млн), защитники Мингиян Бевеев и Сергей Варатынов (по €1,8 млн).

В минувшем сезоне РПЛ «Балтика» финишировала на шестом месте.