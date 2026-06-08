Трамп выбрал Феофила III: какую роль сыграет иерусалимский патриарх в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп нашел неожиданного посредника для переговоров между Россией и Украиной. Им стал греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III. Политолог Алексей Макаркин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему американский лидер отказался от услуг своей команды и какую роль сыграет религия в завершении конфликта.

Все ждали, что посредником станет кто-то из «тяжеловесов» — спецпосланники США Джаред Кушнер или Стив Уиткофф. Но их визиты в Киев и Москву так и не состоялись. Теперь ставка на патриарха — фигуру, которую в Белом доме называют «неполитической, пользующейся религиозным и моральным доверием», пишет израильское издание Ynet.

Не продуманный план, а желание отстраниться

По мнению политолога Алексея Макаркина, выбор Трампа связан не столько с дипломатическими выгодами, сколько с желанием переложить ответственность.

«Трамп ощущает, что его посредничество не очень получается. Ему хочется на кого-то перевести ответственность за провал. И вот появляется вариант — иерусалимский патриарх», — заявил эксперт.

Макаркин подчеркнул: это не продуманная многоходовая стратегия, а скорее импульсивное решение, чтобы дистанцироваться от роли главного переговорщика.

«Он сейчас демонстрирует, что хочет дистанцироваться от этой роли. А просто так отстраниться нельзя — надо на кого-то переводить. Вот и нашелся вариант», — пояснил политолог.

Патриарх между Москвой и Константинополем

Эксперт отметил, что Феофил III действительно имеет авторитет и поддерживает отношения и с Москвой, и с Константинополем.

«У него неплохие отношения с Московским патриархатом. Иерусалимская церковь не признает ПЦУ. Но при этом он грек, у него греческий паспорт, он не хочет портить отношения с Константинополем. Он маневрирует», — объяснил Макаркин.

Однако, по его словам, даже этот маневрирующий статус не гарантирует успеха.

Религиозное посредничество почти не работает

Главный скепсис эксперта связан с эффективностью религиозной дипломатии в целом.

«Роль церковных деятелей в урегулировании конфликтов всегда очень слаба. Вспомним войну в Ираке — попытки остановить ее со стороны Римско-католической церкви ни к чему не привели. Нынешний папа Лев XIV критикует политику Трампа, но это никак не влияет на ситуацию», — напомнил Макаркин.

Он добавил, что в православном мире ситуация не сильно отличается.

«Эффективность этого посредничества — под большим вопросом. Как и любого религиозного», — резюмировал эксперт.

Европа не готова уступать Трампу переговорную инициативу. Лидеры Британии, Франции и Германии заявили, что страны ЕС должны активно участвовать в диалоге Москвы и Киева.