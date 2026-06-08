Раздражение вместо радости: эти ошибки перед отпуском могут испортить даже самый лучший отдых

Многие люди испытывают сильное напряжение именно перед долгожданным отдыхом. Эксперт объяснила причины предотпускного стресса и дала несколько советов, которые помогут сохранить эмоциональное равновесие, пишет REGIONS.

Ожидание отпуска не всегда приносит радость. Нередко за несколько недель до отдыха люди сталкиваются с раздражительностью, усталостью и тревогой. Психолог Марина Павлова объяснила, почему возникает такое состояние и как справиться с эмоциональной нагрузкой.

Почему перед отпуском растет уровень стресса

По словам специалиста, одна из основных причин заключается в накопленной за длительное время усталости. Когда отдых становится близким и реальным, организм начинает острее реагировать на переутомление, которое раньше удавалось не замечать.

Дополнительное напряжение создают попытки завершить все рабочие задачи до отъезда, а также завышенные ожидания от предстоящего отпуска.

Как облегчить состояние заранее

Эксперт рекомендует не стремиться к идеальному отдыху и отказаться от чрезмерного контроля над всеми деталями поездки. Важно сосредоточиться на действительно важных делах и постепенно передавать часть обязанностей коллегам или близким.

Полезным решением могут стать небольшие ежедневные радости, которые помогают снизить уровень стресса еще до начала отпуска.

Что поможет в последние две недели

В период максимальной нагрузки психолог советует выполнять задачи поочередно, не пытаясь заниматься несколькими делами одновременно. Такой подход позволяет избежать дополнительного эмоционального истощения.

Также специалист рекомендует уделять внимание физической активности, прогулкам и техникам визуализации отдыха, которые помогают снизить тревожность и настроиться на позитивный лад.

Каких ошибок лучше избегать

Перед отпуском не стоит увеличивать рабочую нагрузку, задерживаться в офисе допоздна и переносить служебные вопросы на свободное время. Подобные действия лишь усиливают усталость и могут привести к эмоциональному выгоранию.

Кроме того, эксперты советуют не принимать важных жизненных решений в период сильного напряжения, поскольку эмоции способны повлиять на объективность оценки ситуации.

Как правильно войти в отпуск

За несколько дней до отдыха рекомендуется завершить основные дела, передать необходимые инструкции коллегам и постепенно переключиться на подготовку к поездке.

Специалисты отмечают, что спокойный переход от работы к отдыху помогает быстрее восстановить силы и получить от отпуска максимальную пользу.

Что важно для полноценного восстановления

Психолог рекомендует не перегружать первые дни отпуска экскурсиями и насыщенной программой. В начале отдыха организму часто требуется время на сон, расслабление и восстановление ресурсов.

Также желательно ограничить контакты по рабочим вопросам и сосредоточиться на занятиях, которые действительно приносят удовольствие. Такой подход помогает снизить уровень стресса и вернуться к привычному ритму с новыми силами.