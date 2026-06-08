Раздражение вместо радости: эти ошибки перед отпуском могут испортить даже самый лучший отдых
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Многие люди испытывают сильное напряжение именно перед долгожданным отдыхом. Эксперт объяснила причины предотпускного стресса и дала несколько советов, которые помогут сохранить эмоциональное равновесие, пишет REGIONS.
Ожидание отпуска не всегда приносит радость. Нередко за несколько недель до отдыха люди сталкиваются с раздражительностью, усталостью и тревогой. Психолог Марина Павлова объяснила, почему возникает такое состояние и как справиться с эмоциональной нагрузкой.
Почему перед отпуском растет уровень стресса
По словам специалиста, одна из основных причин заключается в накопленной за длительное время усталости. Когда отдых становится близким и реальным, организм начинает острее реагировать на переутомление, которое раньше удавалось не замечать.
Дополнительное напряжение создают попытки завершить все рабочие задачи до отъезда, а также завышенные ожидания от предстоящего отпуска.
Как облегчить состояние заранее
Эксперт рекомендует не стремиться к идеальному отдыху и отказаться от чрезмерного контроля над всеми деталями поездки. Важно сосредоточиться на действительно важных делах и постепенно передавать часть обязанностей коллегам или близким.
Полезным решением могут стать небольшие ежедневные радости, которые помогают снизить уровень стресса еще до начала отпуска.
Что поможет в последние две недели
В период максимальной нагрузки психолог советует выполнять задачи поочередно, не пытаясь заниматься несколькими делами одновременно. Такой подход позволяет избежать дополнительного эмоционального истощения.
Также специалист рекомендует уделять внимание физической активности, прогулкам и техникам визуализации отдыха, которые помогают снизить тревожность и настроиться на позитивный лад.
Каких ошибок лучше избегать
Перед отпуском не стоит увеличивать рабочую нагрузку, задерживаться в офисе допоздна и переносить служебные вопросы на свободное время. Подобные действия лишь усиливают усталость и могут привести к эмоциональному выгоранию.
Кроме того, эксперты советуют не принимать важных жизненных решений в период сильного напряжения, поскольку эмоции способны повлиять на объективность оценки ситуации.
Как правильно войти в отпуск
За несколько дней до отдыха рекомендуется завершить основные дела, передать необходимые инструкции коллегам и постепенно переключиться на подготовку к поездке.
Специалисты отмечают, что спокойный переход от работы к отдыху помогает быстрее восстановить силы и получить от отпуска максимальную пользу.
Что важно для полноценного восстановления
Психолог рекомендует не перегружать первые дни отпуска экскурсиями и насыщенной программой. В начале отдыха организму часто требуется время на сон, расслабление и восстановление ресурсов.
Также желательно ограничить контакты по рабочим вопросам и сосредоточиться на занятиях, которые действительно приносят удовольствие. Такой подход помогает снизить уровень стресса и вернуться к привычному ритму с новыми силами.