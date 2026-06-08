Две золотые медали завоевала подмосковная синхронистка Анна Данилова на первенстве Европы в Люксембурге

Юниорское первенство Европы по синхронному плаванию, прошедшее в Люксембурге с 4 по 7 июня, принесло яркие победы российским спортсменкам — и особенно заметным стал успех представительницы региона Анны Даниловой. Пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщила, что синхронистка завоевала сразу 2 золотые медали, продемонстрировав высокий уровень мастерства как в индивидуальном, так и в командном зачете.

В сольной произвольной программе Анна Данилова, воспитанница СШОР по водным видам спорта в Чехове, показала технически сложное и артистичное выступление. Судейская коллегия высоко оценила ее программу, выставив 378,7016 балла, — этого оказалось достаточно, чтобы уверенно обойти конкуренток.

Не менее убедительной получилась победа Анны Даниловой в составе сборной России в дисциплине «группа» в командной произвольной программе. Коллективное выступление потребовало идеальной слаженности всех участниц, и российская команда справилась с задачей блестяще: итоговый результат составил 400,4943 балла. Этого хватило, чтобы оставить позади сильные сборные Франции и Италии, традиционно претендующие на призовые места в синхронном плавании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.