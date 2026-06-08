Сборная России по футболу прилетела в Калининград
Сборная России по футболу прибыла в Калининград: встретили хлебом и солью
Фото: [сборная России по футболу]
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала фото и видео, на которых показала встречу национальной команды в Калининграде, где она 9 июня проведет товарищеский матч против сборной Тринидада и Тобаго.
Футболистов встретили в аэропорту хлебом и солью. Сборная поблагодарила балтийцев за теплый прием.
Начало матча на калининградской «Ростех Арене» запланировано на 20:00 по московскому времени.
Встреча с Тринидадом и Тобаго завершит сбор национальной команды, в рамках которого она уже провела две встречи. Сборная России в гостях уступила команде Египта (0:1), а затем в Волгограде разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0).
После матча с африканской командой главный тренер сборной Валерий Карпин посетовал на то, что на второй тайм россияне вышли играть «на расслабоне».